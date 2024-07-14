СМИ: Половина избирателей-демократов откажется от Байдена в случае альтернативы

В США 66% демократов выбрали бы в качестве своего кандидата другую кандидатуру, а не президента Джо Байдена, если им предоставить конкретные альтернативы, сообщает New York Post, ссылаясь на опрос Noble Predictive Insights.

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34 процента выбрали действующего американского лидера. По 15 процентов опрошенных избирателей выбрали бы вице-президента Камалу Харрис и бывшую первую леди США Мишель Обаму. 36 процентов проголосовали бы за губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, сенатора Берни Сандерса, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других.

Ранее доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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