СМИ: Половина избирателей-демократов откажется от Байдена в случае альтернативы
В США 66% демократов выбрали бы в качестве своего кандидата другую кандидатуру, а не президента Джо Байдена, если им предоставить конкретные альтернативы, сообщает New York Post, ссылаясь на опрос Noble Predictive Insights.
34 процента выбрали действующего американского лидера. По 15 процентов опрошенных избирателей выбрали бы вице-президента Камалу Харрис и бывшую первую леди США Мишель Обаму. 36 процентов проголосовали бы за губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, сенатора Берни Сандерса, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других.
Ранее доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru