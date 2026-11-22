На Крымском мосту после атак ВСУ восстановили железнодорожное движение и основную логистику. Ремонт самой конструкции еще продолжается. По словам властей, ее восстановление может занять несколько месяцев. При этом президент России Владимир Путин после атак на Крымский мост заявил, что договоренностей не будет, и пообещал Украине более серьезные ответы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Накануне вице-премьер России Андрей Никитин объявил, что основная логистика через Крымский мост после атак украинских беспилотников налажена. Политик уточнил, что доставка грузов и продуктов питания на полуостров продолжится, однако логистические маршруты станут несколько сложнее.