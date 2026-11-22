На Крымском мосту восстановили основную логистику
При этом, по словам вице-премьера Андрея Никитина, логистические маршруты через переправу усложнятся.
На Крымском мосту после атак ВСУ восстановили железнодорожное движение и основную логистику. Ремонт самой конструкции еще продолжается. По словам властей, ее восстановление может занять несколько месяцев. При этом президент России Владимир Путин после атак на Крымский мост заявил, что договоренностей не будет, и пообещал Украине более серьезные ответы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Накануне вице-премьер России Андрей Никитин объявил, что основная логистика через Крымский мост после атак украинских беспилотников налажена. Политик уточнил, что доставка грузов и продуктов питания на полуостров продолжится, однако логистические маршруты станут несколько сложнее.
«Железнодорожное движение работает. Основная логистика налажена», - заявил он в беседе с КР.RU.
Вице-премьер напомнил, что под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова круглосуточно работает оперативный штаб, который координирует действия с региональными властями. Никитин отметил, что все необходимые решения уже приняты и выполняются, а в ближайшее время власти также опубликуют порядок действий для пассажиров и перевозчиков грузов.
Политик подчеркнул, что работы по восстановлению автомобильного движения продолжаются. По его словам, этим занимаются инженеры и проектировщики. Окончательное решение примут по результатам их работы. Никитин заметил, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом, поэтому при возникновении соответствующих рисков на железнодорожном транспорте могут вводиться дополнительные ограничения.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что продажу билетов на автобусы, следующие через Крымский мост, в городе возобновят 21 ноября. По временной схеме, пассажиры будут добираться до конечного пункта с пересадкой. Из Севастополя они будут ездить на автобусе до Керчи, затем пересаживаться на электричку до Тамани, а оттуда продолжат путь на автобусе. Приобрести билеты можно будет в кассах автовокзала или онлайн.
КАК ВОССТАНОВЯТ МОСТ?
На этой неделе ВСУ трижды атаковали Крымский мост беспилотниками. Это произошло 16, 17 и 19 ноября.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в результате украинских ударов была повреждена основная балка пролета арочного моста и сама арка. По его словам, отдельные элементы объекта могут восстановить через один-два месяца, и существует два варианта восстановления переправы. Андрей Никитин на форуме «Транспорт России» говорил, что работа по восстановлению моста ведется круглосуточно.
Крымский мост соединяет Таманский полуостров на Кубани с Керченским полуостровом в Крыму. На нем есть автомобильное и железнодорожное полотно, дороги идут параллельно друг другу. Автодорога состоит из четырех полос, а у железнодорожной линии два пути.
Длина Крымского моста составляет 19 км, из которых около 7,5 км проходят над акваторией. Проектная пропускная способность — 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. По состоянию на июль 2026 года он был самым протяженным мостом в России и Европе.
ОТВЕТЫ РОССИИ
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который прошел в Китае, заявил, что Совет безопасности РФ обсуждал прекращение огня в различных сферах, однако после ударов по Крымскому мосту договоренностей не будет, передает RT.
«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия будут более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста. Ну, а мост, конечно, восстановим», - заявил российский лидер.
Путин также напомнил, что Крымский мост является исключительно гражданским объектом. По его словам, он ранее поручил не использовать переправу для перевозки военной техники и боеприпасов, через нее также не транспортировали нефть и нефтепродукты.
По мнению военного эксперта Андрея Колесника, в ответ на атаки ВСУ на Крымский мост нужно уничтожить все мосты в Киеве, а также центры принятия решений и критическую инфраструктуру.
«Цели могут быть совершенно разные. Верховный главнокомандующий знает эти цели и принимает решения стратегического характера. По моему личному мнению, должны быть уничтожены все мосты в Киеве — до единого не должно быть больше мостов между западом и востоком, они являются военными коммуникациями», - сказал он в разговоре с «Лентой.ру».
В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что украинская элита должна бояться повторять налеты на инфраструктуру России, поэтому нынешней власти необходимо преподать верный урок и ликвидировать основных лидеров.
«Любые действия, направленные на уничтожение каких-то объектов военной инфраструктуры, не принесут мира этой земле, потому что сейчас боевые действия ведутся таким образом, что для запуска дронов или ракет не нужны какие-то большие проекты. Уничтожение коллаборантов, предателей и пособников западной оккупации — наиболее быстрый и эффективный путь к достижению мира и освобождению южнорусских земель», - сказал он в беседе с НСН.
Между тем, российские военные продолжают наносить удары по энергетическим, транспортным, логистическим объектам, используемым в интересах ВСУ, и по предприятиям ВПК на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Например, минувшей ночью 22 ноября ВС РФ поразили электростанцию «Правобережная» 330 кВ в Запорожье, пишет RT. По информации Министерства обороны России, объект обеспечивал подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью изданию «Лента.ру» заявил, что удары возмездия по Киеву направлены на прерывание поставок оружия, техники и боеприпасов для ВСУ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Крымском мосту восстановили основную логистику
- Моряки лайнера Odyssey с «вечной» кругосветкой пожаловались на невыносимые условия жизни
- SpaceX вывела на орбиту Falcon 9 с секретным грузом
- Лжекосметолог работала по купленному диплому и калечила клиенток в Уфе
- Премьер Латвии выступил против нормализации отношений с Россией
- Россиян в 2027 году ждут 118 выходных, включая 14 праздничных
- Власти РФ: Около половины транспорта к 2050 году будет беспилотным
- Фицо: Словакия не намерена участвовать в кредите для Украины
- Турция потеряет доверие туристов из России при отказе от «все включено»
- СМИ: Мелони отчитала Зеленского из-за выходки Украины против Италии