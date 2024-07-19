Байден планирует возобновить избирательную кампанию на следующей неделе

Президент США Джо Байден сообщил, что намерен возобновить свою избирательную кампанию уже на следующей неделе, продолжая борьбу за переизбрание. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу.

Он также прокомментировал полуторачасовое выступление своего главного соперника, республиканца Дональда Трампа, отметив, что это все тот же Трамп, которого американцы отвергли четыре года назад.

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Глава государства отметил, что в своей речи Трамп сосредоточился на собственных жалобах и не представил никакого плана по объединению страны или улучшению жизни американцев.

Журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин ранее заявил, что в предстоящие выходные Байден планирует объявить об отказе от участия в выборах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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