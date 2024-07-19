Байден планирует возобновить избирательную кампанию на следующей неделе

Президент США Джо Байден сообщил, что намерен возобновить свою избирательную кампанию уже на следующей неделе, продолжая борьбу за переизбрание. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу.

Он также прокомментировал полуторачасовое выступление своего главного соперника, республиканца Дональда Трампа, отметив, что это все тот же Трамп, которого американцы отвергли четыре года назад.