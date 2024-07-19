Байден планирует возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
Президент США Джо Байден сообщил, что намерен возобновить свою избирательную кампанию уже на следующей неделе, продолжая борьбу за переизбрание. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу.
Он также прокомментировал полуторачасовое выступление своего главного соперника, республиканца Дональда Трампа, отметив, что это все тот же Трамп, которого американцы отвергли четыре года назад.
Глава государства отметил, что в своей речи Трамп сосредоточился на собственных жалобах и не представил никакого плана по объединению страны или улучшению жизни американцев.
Журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин ранее заявил, что в предстоящие выходные Байден планирует объявить об отказе от участия в выборах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru