В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Брянским, Белгородским, Курским, Воронежским, Тульским и Ростовским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны РФ объявили о поражении электроподстанции в Виннице на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».