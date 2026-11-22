МО: За ночь силы ПВО сбили 170 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 22 ноября российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 170 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Брянским, Белгородским, Курским, Воронежским, Тульским и Ростовским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в Минобороны РФ объявили о поражении электроподстанции в Виннице на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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