Кроме того, удар ВС РФ в порту Килия в Одесской области пришелся по объектам портовой инфраструктуры, задействованным для доставки военного имущества и грузов ВСУ. Также на переходе морем, северо-восточнее Одессы, было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для украинской армии.

Позже в ведомстве рассказали, что операторы «Гераней» бригады войск БПС «Варяг» ликвидировали объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов на Украине, производственные помещения подстанций 330 и 110 кВ и серверные помещения центра обработки данных «МКМ Телеком». Кроме того, были поражены локомотив на одном из ж/д перегонов и огневые позиции противника.

Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья над территорией России было сбито 170 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».