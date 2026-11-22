МО: ВС РФ поразили электростанцию в Запорожье, НПЗ и «МКМ Телеком»
Минувшей ночью 22 ноября российские военные беспилотниками поразили электростанцию «Правобережная» 330 кВ в городе Запорожье, обеспечивавшую подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, удар ВС РФ в порту Килия в Одесской области пришелся по объектам портовой инфраструктуры, задействованным для доставки военного имущества и грузов ВСУ. Также на переходе морем, северо-восточнее Одессы, было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для украинской армии.
Позже в ведомстве рассказали, что операторы «Гераней» бригады войск БПС «Варяг» ликвидировали объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов на Украине, производственные помещения подстанций 330 и 110 кВ и серверные помещения центра обработки данных «МКМ Телеком». Кроме того, были поражены локомотив на одном из ж/д перегонов и огневые позиции противника.
Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья над территорией России было сбито 170 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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