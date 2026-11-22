Моряки лайнера Odyssey с «вечной» кругосветкой пожаловались на невыносимые условия жизни
Десятки членов экипажа круизного лайнера Odyssey компании Villa Vie, выполнявшего «бесконечный» круиз и арестованного у берегов Сингапура, не могут покинуть судно более трех недель после высадки пассажиров, сообщает Business Insider.
Они указали на тяжелые условия жизни на борту и неоднократный перенос сроков высадки. По словам членов экипажа, «жизнь на борту — это ад». Происходящее они назвали «настоящей пыткой». Моряки отметили, что все, чего хотя — вернуться домой.
На борту судна остаются до 67 членов экипажа. Пассажиры покинули лайнер 27 октября. Это служилось после того, как компания Villa Vie приостановила его работу и высадила туристов в Камбодже. На судне они жили постоянно, приобретая каюты стоимостью от $119,9 тыс. до $439,9 тыс.
Ранее в США 32 человека пострадали из-за столкновения танкера с лайнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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