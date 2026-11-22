Они указали на тяжелые условия жизни на борту и неоднократный перенос сроков высадки. По словам членов экипажа, «жизнь на борту — это ад». Происходящее они назвали «настоящей пыткой». Моряки отметили, что все, чего хотя — вернуться домой.

На борту судна остаются до 67 членов экипажа. Пассажиры покинули лайнер 27 октября. Это служилось после того, как компания Villa Vie приостановила его работу и высадила туристов в Камбодже. На судне они жили постоянно, приобретая каюты стоимостью от $119,9 тыс. до $439,9 тыс.

Ранее в США 32 человека пострадали из-за столкновения танкера с лайнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

