СМИ: Байден согласился прекратить предвыборную кампанию

По его словам, американский лидер согласился выйти из гонки. Для Байдена готовят соответствующая речь. Политик зачитает ее в ближайшие выходные.

Нового кандидата на пост президента Демократическая партия выберет на национальном съезде в Чикаго 19–22 августа. При этом Байден не будет поддерживать вице-президента Харрис.

Ранее стало известно, что крупные пожертвования на его предвыборную кампанию снизились, а ближайшие союзники призывают главу государства покинуть предвыборную гонку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

