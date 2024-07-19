СМИ: Байден согласился прекратить предвыборную кампанию
Глава Соединенных Штатов Джо Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию, сообщил в эфире телеканала NewsNax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин со ссылкой на источники из Демократической партии.
По его словам, американский лидер согласился выйти из гонки. Для Байдена готовят соответствующая речь. Политик зачитает ее в ближайшие выходные.
Нового кандидата на пост президента Демократическая партия выберет на национальном съезде в Чикаго 19–22 августа. При этом Байден не будет поддерживать вице-президента Харрис.
Ранее стало известно, что крупные пожертвования на его предвыборную кампанию снизились, а ближайшие союзники призывают главу государства покинуть предвыборную гонку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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