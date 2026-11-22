По его мнению, использование голосов исполнителей в созданных с помощью искусственного интеллекта музыкальных композициях следует контролировать, но не стоит запрещать. МОТ также подчеркнул, что знает песни, созданные ИИ.

Ранее промоутер Владимир Зубицкий в интервью НСН заявил, что сгенерированные нейросетью клипы пока не могут внести серьезные изменения в индустрию, это станет «игрушкой» и для больших артистов, и для начинающих.