Мот призвал выплачивать артистам роялти за использование их голосов ИИ
Артистам необходимо выплачивать роялти за использование их голосов ИИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рэпера Мота (Матвей Мельников).
По его мнению, использование голосов исполнителей в созданных с помощью искусственного интеллекта музыкальных композициях следует контролировать, но не стоит запрещать. МОТ также подчеркнул, что знает песни, созданные ИИ.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий в интервью НСН заявил, что сгенерированные нейросетью клипы пока не могут внести серьезные изменения в индустрию, это станет «игрушкой» и для больших артистов, и для начинающих.
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