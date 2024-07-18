«Халява кончится»: Трамп лишит Украину поддержки, Байден и Европа паникуют
«Правая рука» Трампа Вэнс заявил, что США откажутся воевать без нужды и не будут платить за всех своих союзников безвозмездно, Байден же считает, что сам Трамп «покупает выборы».
Джей Ди Вэнс, которого бывший американский лидер Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты, продолжает делать громкие заявления. Накануне он заверил, что США в случае победы на выборах Трампа не будут воевать без нужды и платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере безопасности.
«Вместе мы убедимся, что наши союзники разделяют наш груз ответственности за безопасность, больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков», - рассказал он.
ПАНИКА В США
Накануне Вэнс официально заявил, что будет баллотироваться в качестве вице-президента, в американских СМИ эта новость ознаменовалась волной «паники». Вопрос финансирования Украины выглядит все более неопределенно, так как Вэнса считают даже более жестким в этом вопросе, чем Трампа, пишет Wall Street Journal.
Главная предвыборная риторика Трампа заключается в том, что он обещает «быстро завершить» конфликт на Украине. Политологи уверены, что американское общество устало от постоянных вложений в проблемы Киева на фоне внутренних кризисов в стране. Именно поэтому Трампу пророчат успех в ряде штатах, которые не поддерживают риторику Байдена и его команды в украинском вопросе.
Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отказаться от части территорий, включая Крым, за это страна получит билет в Евросоюз, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
«Вероятно, Трамп пойдет на то, на что сегодня не хочет идти Запад – это обмен территорий на мир. Он со стороны Америки предложит оставить за Россией восточные территории, на которые претендует Москва, включая Крым. За это другая часть Украины получит членство в Евросоюзе. Я думаю, будет примерно такая схема», - отметил он.
По словам политолога, мнение Европы по данному вопросу никто спрашивать не будет, все будет зависеть от решения Москвы и Киева.
«Трамп будет уговаривать Путина и Зеленского, предложит договориться таким языком. Илон Маск, который очень поддерживает Трампа, неоднократно высказывался по миру на Украине. В их риторике прослеживается как раз такой вариант решения конфликта. Вопрос только в том, устроит ли это Путина и Зеленского, Европу спрашивать не будут», - добавил собеседник НСН.
КУПИТЬ ВЫБОРЫ
Роль Илона Маска в предвыборной гонке Трампа выделяют уже давно, сам Байден «неравнодушен» к миллиардеру из-за его постоянных упреков в социальных сетях.
Накануне президент США Джо Байден не выдержал и выступил с критикой в адрес Маска, обвинив его в попытке «купить выборы».
«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал он в аккаунте в соцсети X, прикрепив ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком Трампа и Маска и призывом «победить» экс-президента.
Сам Илон Маск своей позиции не скрывает, он откровенно выступает против политики Байдена, подшучивает над его промахами, а также считает необходимым решить украинский вопрос мирным путем, приняв определенные условия России. Бизнесмен уверен, что достичь этой цели сможет именно Трамп.
При этом правящая верхушка может не позволить экс-лидеру Дональду Трампу в случае избрания на пост президентом США договориться с российским лидером Владимиром Путиным и урегулировать украинский конфликт. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Слова Вэнса о том, что при администрации Трампа “всем будет лучше”, — политическое обещание. Украина для Трампа — лишь разменная монета, с Россией, по мнению экс-президента США, нужно договариваться, потому что главный противник для Вашингтона — Китай. Ключевой вопрос — даст ли истеблишмент Трампу возможность договариваться. Он же пытался договориться в свое время — и что из этого вышло? Две попытки импичмента, при Трампе были отправлены комплексы “Джавелин” на Украину, был усилен санкционный режим, был выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и так далее», - предупредил он.
РЕЗКАЯ ГЕРМАНИЯ
Приход Трампа к власти остается под вопросом, как и его дальнейшая риторика в случае победы. Несмотря на это, в Европе уже начали готовиться к смене «начальства» в Вашингтоне. Так, кабинет министров Германии планирует сократить военную помощь Украине в два раза в 2025 году, с €8 млрд до €4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета.
Германия в два раза сокращает военную помощь Украине, так как заранее готовится к такому же шагу со стороны США, а также ожидает перемирия до конца 2024 года, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Я не думаю, что сокращение помощи Украине будет очень резким. Но в Европе понимают, что Трамп захочет остановить конфликт, он будет предлагать перемирие Путину и Зеленскому. США при Трампе не будут так помогать Украине, поэтому Германия понимает, что ей в этом смысле тоже придется отступать, договариваться с Америкой. Все настраиваются на то, что конфликт на Украине закончится в этом году или в начале следующего года», - подчеркнул собеседник НСН.
Американские власти в случае победы экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах будут взаимодействовать с Россией, демонстрируя силу, заявил лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.
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