«Халява кончится»: Трамп лишит Украину поддержки, Байден и Европа паникуют

Главная предвыборная риторика Трампа заключается в том, что он обещает «быстро завершить» конфликт на Украине. Политологи уверены, что американское общество устало от постоянных вложений в проблемы Киева на фоне внутренних кризисов в стране. Именно поэтому Трампу пророчат успех в ряде штатах, которые не поддерживают риторику Байдена и его команды в украинском вопросе.

Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отказаться от части территорий, включая Крым, за это страна получит билет в Евросоюз, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

«Вероятно, Трамп пойдет на то, на что сегодня не хочет идти Запад – это обмен территорий на мир. Он со стороны Америки предложит оставить за Россией восточные территории, на которые претендует Москва, включая Крым. За это другая часть Украины получит членство в Евросоюзе. Я думаю, будет примерно такая схема», - отметил он.

По словам политолога, мнение Европы по данному вопросу никто спрашивать не будет, все будет зависеть от решения Москвы и Киева.

«Трамп будет уговаривать Путина и Зеленского, предложит договориться таким языком. Илон Маск, который очень поддерживает Трампа, неоднократно высказывался по миру на Украине. В их риторике прослеживается как раз такой вариант решения конфликта. Вопрос только в том, устроит ли это Путина и Зеленского, Европу спрашивать не будут», - добавил собеседник НСН.

КУПИТЬ ВЫБОРЫ

Роль Илона Маска в предвыборной гонке Трампа выделяют уже давно, сам Байден «неравнодушен» к миллиардеру из-за его постоянных упреков в социальных сетях.

Накануне президент США Джо Байден не выдержал и выступил с критикой в адрес Маска, обвинив его в попытке «купить выборы».