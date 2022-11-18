Не достанется ни цента? Республиканцы захотели контролировать помощь Украине

Как сообщила член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин 17 ноября, необходимо проверять «каждый доллар американских налогоплательщиков», отправленный на Украину.

«Американцы заслуживают знать, почему администрация (президента США Джо – ред. НСН) Байдена и Конгресс так заинтересованы в финансировании охраны границы Украины, а не своей страны», — сказала она в видеоролике, который опубликовала на своей странице в Twitter.

Издание The Hill отметило, что администрация Байдена уже предоставила Украине более $20 млрд военной, $10 млрд гуманитарной и $13 млрд экономической помощи. Таким образом, Республиканская партия запросила предоставление в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся выделения денежных средств украинским властям.