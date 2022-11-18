Не достанется ни цента? Республиканцы захотели контролировать помощь Украине
Республиканская партия США начала проводить политику, направленную на контроль за помощью Киеву, на этом фоне политики и эксперты уверены, что вооружение больше не будет поставляться в прежних объемах.
Республиканцы в палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных Украине. Они настаивают, чтобы средства шли в первую очередь на финансирование собственной страны. Однако часть республиканцев уверена, что двухпартийная поддержка Киева сохранится и дальше.
Как сообщила член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин 17 ноября, необходимо проверять «каждый доллар американских налогоплательщиков», отправленный на Украину.
«Американцы заслуживают знать, почему администрация (президента США Джо – ред. НСН) Байдена и Конгресс так заинтересованы в финансировании охраны границы Украины, а не своей страны», — сказала она в видеоролике, который опубликовала на своей странице в Twitter.
Издание The Hill отметило, что администрация Байдена уже предоставила Украине более $20 млрд военной, $10 млрд гуманитарной и $13 млрд экономической помощи. Таким образом, Республиканская партия запросила предоставление в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся выделения денежных средств украинским властям.
В своем аккаунте Грин прикрепила видеоролик, подписав, что украинских боевиков с инвалидностью из числа прибывающих в США «используют в качестве марионеток, чтобы оказать давление на Конгресс и дать Зеленскому больше денег».
«Я призываю провести аудит выделенных Украине средств, а также обеспечить финансирование и охрану нашей границы», — добавила она.
Так, 16 ноября Администрация Джо Байдена запросила у Конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине. Агентство Reuters отмечало, что средства пойдут на оборонную технику, гуманитарную помощь и поддержку ядерной безопасности страны.
Между тем Марджори Тейлор Грин 4 ноября заявляла, что если на промежуточных выборах в Конгресс США победят республиканцы, то с финансированием Украины будет покончено. По ее словам, для партии республиканцев приоритетом является экономическая ситуация в самих Соединенных Штатах, а не за их пределами.
«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента!» — приводит Газета.ru ее слова.
Как сообщили CNN и NBC 17 ноября, Республиканская партия уже получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест. Поздравления республиканцам направил американский президент-демократ Джо Байден, его заявление опубликовал Белый дом.
«Я поздравляю лидера (республиканцев Кевина – ред. НСН) Маккарти с тем, что республиканцы получили большинство в палате представителей, и я готов работать с республиканцами в палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей», — сказал он.
На этом фоне многие политики и эксперты ожидают смены курса США на Украине и сокращения военной помощи Киеву. Российский сенатор Алексей Пушков 8 ноября заявлял, что в случае победы республиканцев Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Киеву.
«Администрации Байдена будет сложнее проводить через Конгресс программы финансовой помощи Киеву, а позиции американских критиков неограниченной помощи Украине заметно усилятся», - написал сенатор в своем Telegram-канале и предрек усиление политических атак республиканцев на «расточительную украинскую политику» администрации Байдена.
Однако кандидат от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится и после выборов в Конгресс США. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также отметил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева. При этом он указал, что в демократических странах всегда есть люди с противоположными точками зрения.
Так, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также выразил уверенность, что политика США по отношению к Украине и России в значительной степени не изменится. Однако он отметил, что Америка начнет сдержано относиться к поставкам вооружения Киеву.
«Какие-то элементы претерпят изменение в лучшую сторону. Например, снижение напряженности, которая организована нынешней властью США на европейском континенте. Снизится их оголтелое желание одержать победу на Украине руками украинских солдат. Возможно, они будут более сдержанно относиться к поставкам вооружения, понимая, что эскалация может привести к втягиванию США в конфликт. Но палата представителей не определяет в полной мере политику США, главное действующее лицо – Байден, который остается президентом еще два года», - резюмировал Цеков.
Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти ранее не исключил, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии и это скажется на уровне жизни людей. В Киеве выразили беспокойство из-за их заявлений. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Киев готов работать как с республиканцами, так и с демократами, чтобы помощь не была сокращена.
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