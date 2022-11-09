Медведев о выборах в Конгресс США: Привычный мир дедушки Байдена улетает
Предварительные результаты выборов в Конгресс США говорят об уменьшении поддержки в мире курса администрации президента Джо Байдена. Об этом написал в телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестираной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — написал Медведев.
Выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Представители Республиканской партии по предварительным результатам берут контроль над конгрессом. Согласно прогнозу NBC, республиканцы набирают 219 мест в палате, демократы — 216 мест.
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