Пока рано? В каком случае Трамп пойдет на ядерный удар по Ирану
Василий Останин-Головня заявил НСН, что есть более эффективные средства вооружения для нанесения удара по укрепленным объектам и даже бункерам.
Ядерный удар США по Ирану исключать нельзя, но пока американский лидер Дональд Трамп понимает, что в этом нет никакого смысла, заявил научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от президента США Дональда Трампа возобновить военные действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в конгресс. Источники Axios и израильского 12 канала утверждают, что американец пока не принял решение. Американский источник описал разговор как «прямой», израильский счёл его «тяжёлым». По информации журналиста Такера Карлсона, Трамп может нанести ядерный удар по Ирану: целью может стать гора Пикакс, где, по данным разведки, иранское правительство возобновило программу обогащения урана. Останин-Головня оценил возможные сценарии эскалации.
«Ожидаемо, что Нетаньяху требует от США возобновления активных боевых действий против Ирана. После выборов 3 ноября в Конгресс мы увидим, пойдет ли Трамп на это, сможет ли Израиль надавить на это с учетом расстановки сил в Конгрессе. Конечно, рассматривать ядерный удар – это хайпово, модно, молодежно, большой охват и трафик. Но я могу сказать, что это маловероятный сценарий, потому что есть более эффективные средства вооружения для нанесения удара по укрепленным объектам и даже бункерам. Но для Ирана даже ядерный удар будет не столь критичен за счет большой территории. Поэтому на уровне спекуляций такой сценарий существует, но в реальности это может быть использовано в критической ситуации не только для США и Израиля, но и для всего региона, когда других средств воздействия сторон друг на друга не останется», - объяснил он.
Он также раскрыл экономические последствия новой волны ударов.
«Любая атака на Иран будет означать, что статус Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов будет неопределенным, судоходство будет максимально затруднено. Для экспорта и импорта региона ничего хорошего не будет, но с учетом привязки к мировой экономике долго так продолжаться не будет», - отметил он.
Ранее американский лидер сообщил о приостановке ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября.
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