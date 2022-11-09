«Попытка импичмента будет»: Что изменится в США и мире после победы выборов в Конгресс

Накануне сообщалось, что Республиканская партия получила 218 мест на выборах в палату представителей США. Такие данные привел телеканал NBC. Остальные 217 мест достались Демократической партии. Так, для контроля над палатой представителей одной из партий необходимо набрать 218 мест из 435. Сергей Цеков считает, что победа республиканцев не сильно, но изменит политику США по отношению к России.

«Политика по отношению к России в значительной степени не изменится, хотя какие-то элементы претерпят изменение в лучшую сторону. Например, снижение напряженности, которая организована нынешней властью США на европейском континенте. Снизится их оголтелое желание одержать победу на Украине руками украинских солдат. Возможно, они будут более сдержанно относиться к поставкам вооружения, понимая, что эскалация может привести к втягиванию США в конфликт. Но палата представителей не определяет в полной мере политику США, главное действующее лицо – Байден, который остается президентом еще два года. Он будет вести линию на всяческую поддержку Украины. При этом уверен, что будет попытка импичмента Байдену», - резюмировал Цеков.

Он отметил, что после победы Республиканской партии может снизиться и «уровень русофобии». Однако, по словам Цекова, русофобия «цвела» и тогда, когда республиканцы были при власти.