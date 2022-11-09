«Попытка импичмента будет»: Что изменится в США и мире после победы выборов в Конгресс
Если республиканцы одержат победу на выборах в Конгресс, то отдельные элементы политики США начнут претерпевать изменения, отметил в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
После победы Республиканской партии на выборах в Конгресс, у США снизится желание «одержать победу» на Украине, также Америка начнет сдержано относиться к поставкам вооружения Киеву, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что Республиканская партия получила 218 мест на выборах в палату представителей США. Такие данные привел телеканал NBC. Остальные 217 мест достались Демократической партии. Так, для контроля над палатой представителей одной из партий необходимо набрать 218 мест из 435. Сергей Цеков считает, что победа республиканцев не сильно, но изменит политику США по отношению к России.
«Политика по отношению к России в значительной степени не изменится, хотя какие-то элементы претерпят изменение в лучшую сторону. Например, снижение напряженности, которая организована нынешней властью США на европейском континенте. Снизится их оголтелое желание одержать победу на Украине руками украинских солдат. Возможно, они будут более сдержанно относиться к поставкам вооружения, понимая, что эскалация может привести к втягиванию США в конфликт. Но палата представителей не определяет в полной мере политику США, главное действующее лицо – Байден, который остается президентом еще два года. Он будет вести линию на всяческую поддержку Украины. При этом уверен, что будет попытка импичмента Байдену», - резюмировал Цеков.
Он отметил, что после победы Республиканской партии может снизиться и «уровень русофобии». Однако, по словам Цекова, русофобия «цвела» и тогда, когда республиканцы были при власти.
«Хотелось бы верить в то, что уровень русофобии после победы республиканцев снизится. Но хочу заметить, что эта русофобия буйным цветом цвела и до избрания Байдена, когда республиканцы были при власти. Русофобскую тему они двигали очень активно. Нам хочется верить, что ситуация изменится, мы понимаем, что русофобия – это не только конкретно против нас, но и против США, и всего международного сообщества. Хотелось бы, чтобы в США это понимали. Надо уметь слышать и слушать не только себя и своих союзников, но и оппонентов. Но готовы ли они к такому кардинальному изменению в отношениях с Россией – это большой вопрос», - сказал Цеков.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США может быть объявлен импичмент президенту Джо Байдену. При этом, подчеркнул он, Вашингтон продолжит помогать Киеву.
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