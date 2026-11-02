Потребители зачастую становятся жертвами различного рода мошенников, злоумышленников и алчных предпринимателей, которые постоянно выдумывают разные уловки и недобросовестные схемы в сфере бытового обслуживания и ремонта, особенно когда речь идёт о технически сложных средствах, рассказал НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Как пишет Telegram-канал «База», десять жителей Нижнего Новгорода пострадали от услуг электриков, сантехников и «мужей на час», обратившись по объявлениям на подъезде. В большинстве случаев клиент звонил частному мастеру, но на звонок отвечал оператор кол-центра, который направлял по адресу мастера. Специалист приезжал, заключал договор до начала работы, а после выставлял счёт в десятки, а иногда и сотни тысяч рублей за замену лампочки (155 тысяч рублей) или ремонт ручки чайника (266 тысяч рублей). Шокированным пенсионерам объясняли откуда и почему взялась такая сумма. На бумаге всё выглядело законно, поэтому пожилые клиенты предпочитали платить. Павлов напомнил о том, что потребитель может ошибиться ещё на этапе выбора мастера или конторы по ремонту.

«К сожалению, когда распространяется какая-то реклама, потребитель не может распознать, кто будет фактическим исполнителем работ. С точки зрения заключения договора и оказания услуг, закон предъявляет достаточно строгие требования к тому, что предпринимательские услуги на систематической основе могут оказывать только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Они должны предоставлять всю информацию о себе, своем прейскуранте, реквизитах, контактах и так далее. Если потребителю предоставляется смета, если с ним согласовывается стоимость до заключения договора в письменном виде, то, конечно, он максимально защищен. Но отстаивать свои права в этом случае достаточно проблематично, потому что зачастую потребители расстаются со своей техникой, отдают свои устройства, и фактически это срабатывает своего рода форма шантажа», - пояснил Павлов.