«Требуйте смету!»: Россиянам посоветовали не переплатить алчным «мастерам на час»
В сфере бытового обслуживания и ремонта домашней технически много недобросовестных схем, жертвами которых становятся потребители, предупредил в беседе НСН Олег Павлов.
Потребители зачастую становятся жертвами различного рода мошенников, злоумышленников и алчных предпринимателей, которые постоянно выдумывают разные уловки и недобросовестные схемы в сфере бытового обслуживания и ремонта, особенно когда речь идёт о технически сложных средствах, рассказал НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Как пишет Telegram-канал «База», десять жителей Нижнего Новгорода пострадали от услуг электриков, сантехников и «мужей на час», обратившись по объявлениям на подъезде. В большинстве случаев клиент звонил частному мастеру, но на звонок отвечал оператор кол-центра, который направлял по адресу мастера. Специалист приезжал, заключал договор до начала работы, а после выставлял счёт в десятки, а иногда и сотни тысяч рублей за замену лампочки (155 тысяч рублей) или ремонт ручки чайника (266 тысяч рублей). Шокированным пенсионерам объясняли откуда и почему взялась такая сумма. На бумаге всё выглядело законно, поэтому пожилые клиенты предпочитали платить. Павлов напомнил о том, что потребитель может ошибиться ещё на этапе выбора мастера или конторы по ремонту.
«К сожалению, когда распространяется какая-то реклама, потребитель не может распознать, кто будет фактическим исполнителем работ. С точки зрения заключения договора и оказания услуг, закон предъявляет достаточно строгие требования к тому, что предпринимательские услуги на систематической основе могут оказывать только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Они должны предоставлять всю информацию о себе, своем прейскуранте, реквизитах, контактах и так далее. Если потребителю предоставляется смета, если с ним согласовывается стоимость до заключения договора в письменном виде, то, конечно, он максимально защищен. Но отстаивать свои права в этом случае достаточно проблематично, потому что зачастую потребители расстаются со своей техникой, отдают свои устройства, и фактически это срабатывает своего рода форма шантажа», - пояснил Павлов.
Собеседник НСН также дал несколько советов, которые помогут потребителю не только при выборе фирмы бытового обслуживания и ремонту техники, но и в отстаивании своих прав.
«Главная рекомендация, которую можно дать, - это обязательно требовать твердую смету при заключении договора, в которой будет указана финальная стоимость работы. Обязательно описывать состояние, внешний вид и комплектацию тех вещей, которые передаются в ремонт – опять же в письменном виде, чтобы этот документ оставался у потребителя. В случае любых отклонений нужно жаловаться в правоохранительные органы по факту мошенничества. Если вам не отдают вашу технику из ремонтной мастерской, а вы не согласны с оценкой – удерживать её они не вправе. Естественно, можно вызывать полицию и упирать на то, что, если у этой конторы или у этого мастера есть какие-то претензии по расчетам, то их можно осуществить в судебном порядке. То есть надо сделать так, чтобы вы ушли домой со своей техникой. А уж если мастер хочет с вас взыскивать эти деньги, то пусть взыскивает. Но если перечень необходимых работ и подробный прейскурант были указаны при заключении договора, вы на это согласились и подписали договор, то полиция вряд ли сможет помочь и вряд ли будет вмешиваться», - признал Павлов.
Правозащитник также напомнил о том, что даже если на лицо факт завышения цен и отсутствия прейскуранта, предпринимателя не просто привлечь к ответственности.
«Проблема в том, что привлечь к ответственности из-за действующего моратория за такие нарушения сейчас нельзя. Если мы говорим об административном правонарушении, предоставлении недостоверной информации, введении в заблуждение и так далее – всё это, к сожалению, сейчас находится под мораторием на проверки. И ни одно ведомство не сможет помочь без согласования с прокуратурой. А прокуратура сейчас редко согласовывает проверки, которые не связаны с угрозой жизни или вреда здоровью. Поэтому настоятельно рекомендую всем быть максимально внимательными, выбирать только проверенные конторы, желательно обращаться в авторизованные сервисные центры производителей, контакты которых всегда есть на сайтах, в инструкциях и в гарантийных колоннах», - посоветовал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».
Ранее гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов заявил НСН, что банки до сих пор иногда навязывают ненужные услуги клиенту, а также «скрывают» некоторые штрафные санкции, которые могут ждать потребителя.
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