Шойгу: Участие Европы в переговорах по Украине требует обсуждения

Он напомнил о подготовке встречи в Абу-Даби, которая может состояться во второй половине ноября. Переговоры пройдут «на уровне тех, кто уже встречался».

«Делегации не поменяются: США, Украина, Россия. Это уже подтверждено. А как там будет представлена Европа, это требует обсуждения и принятия решения всеми тремя сторонами», — цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что появление представителей Евросоюза в Абу-Даби, где пройдет трехсторонняя встреча по Украине, не будет считаться их участием в переговорном процессе.

