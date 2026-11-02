Шойгу: Участие Европы в переговорах по Украине требует обсуждения
Участие Европы в трехсторонних переговорах по Украине в Объединенных Арабских Эмиратах требует обсуждения всеми сторонами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Он напомнил о подготовке встречи в Абу-Даби, которая может состояться во второй половине ноября. Переговоры пройдут «на уровне тех, кто уже встречался».
«Делегации не поменяются: США, Украина, Россия. Это уже подтверждено. А как там будет представлена Европа, это требует обсуждения и принятия решения всеми тремя сторонами», — цитирует Шойгу ТАСС.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что появление представителей Евросоюза в Абу-Даби, где пройдет трехсторонняя встреча по Украине, не будет считаться их участием в переговорном процессе.
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