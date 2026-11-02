В Кремле рассказали о возможном общении Путина и Трампа на саммите АТЭС

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе будут общаться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если окажутся на мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, сообщает «Радиоточка НСН».

«С уверенностью можно сказать, что если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне, то так или иначе... будут общаться», - указал представитель Кремля.

По словам Пескова, политики «отдельно сядут» или пообщаются на полях саммита.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп

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