Байден поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей

Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с получением партией большинства мандатов в нижней палате конгресса. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома.

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«Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате», — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский лидер выразил готовность работать вместе с республиканцами, чтобы обеспечить «результаты» во благо жителей США, пишет Ura.ru.

По данным СМИ, республиканцы получили 218 мандатов в палате представителей, демократы — 208 мест, при этом судьба еще 9 мандатов пока не решена.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. Итоги голосования пока не подведены. Однако уже известно, что Демократическая партия сохранила большинство в сенате, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАВыборы в СШАДжо Байден
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