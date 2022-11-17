Байден поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей
Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с получением партией большинства мандатов в нижней палате конгресса. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома.
«Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате», — цитирует Байдена РИА Новости.
Американский лидер выразил готовность работать вместе с республиканцами, чтобы обеспечить «результаты» во благо жителей США, пишет Ura.ru.
По данным СМИ, республиканцы получили 218 мандатов в палате представителей, демократы — 208 мест, при этом судьба еще 9 мандатов пока не решена.
Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. Итоги голосования пока не подведены. Однако уже известно, что Демократическая партия сохранила большинство в сенате, пишет РИА ФАН.
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