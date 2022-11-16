Байден запросил у Конгресса более 37 млрд долларов для Киева

Администрация Соединенных Штатов запросила у Конгресса более 37 млрд долларов дополнительной помощи Киеву, сообщает Associated Press.

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«Президент Джо Байден просит конгресс предоставить свыше 37 миллиардов долларов чрезвычайной помощи Украине», — сказано в сообщении агентства.

Ожидается, что запрос будет утверждать действующий в настоящее время состав Конгресса, где в обеих палатах доминируют демократы — однопартийцы президента США Джо Байдена.

Ранее ряд крайне правых законодателей Конгресса США выступают за полное прекращение поддержки Киева. Вопрос помощи Украине уже вынесен на обсуждение представителями Республиканской партии в Конгрессе следующего созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАУкраинаДжо Байден
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