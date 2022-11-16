Байден запросил у Конгресса более 37 млрд долларов для Киева
Администрация Соединенных Штатов запросила у Конгресса более 37 млрд долларов дополнительной помощи Киеву, сообщает Associated Press.
«Президент Джо Байден просит конгресс предоставить свыше 37 миллиардов долларов чрезвычайной помощи Украине», — сказано в сообщении агентства.
Ожидается, что запрос будет утверждать действующий в настоящее время состав Конгресса, где в обеих палатах доминируют демократы — однопартийцы президента США Джо Байдена.
Ранее ряд крайне правых законодателей Конгресса США выступают за полное прекращение поддержки Киева. Вопрос помощи Украине уже вынесен на обсуждение представителями Республиканской партии в Конгрессе следующего созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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