Байден запросил у Конгресса более 37 млрд долларов для Киева

«Президент Джо Байден просит конгресс предоставить свыше 37 миллиардов долларов чрезвычайной помощи Украине», — сказано в сообщении агентства.

Ожидается, что запрос будет утверждать действующий в настоящее время состав Конгресса, где в обеих палатах доминируют демократы — однопартийцы президента США Джо Байдена.

Ранее ряд крайне правых законодателей Конгресса США выступают за полное прекращение поддержки Киева. Вопрос помощи Украине уже вынесен на обсуждение представителями Республиканской партии в Конгрессе следующего созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

