Немецкий канцлер Фридрих Мерц может лишиться своего поста не из-за протестов, а потому что в партии считают, что он не справляется с задачами и реформами, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

В выходные в Германии прошла волна молодежных протестов. Они охватили более 30 городов. Были столкновения с полицией. Протестующие вновь выступили за сокращение военных расходов в пользу социальных программ, в частности образовательных, и даже потребовали отставки немецкого канцлера Фридриха Мерца. Рар оценил, как это влияет на позиции Мерца.