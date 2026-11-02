Политолог Рар: Мерц рискует лишиться своего поста не из-за протестов
Александр Рар заявил НСН, что Мерц вызвал недовольства внутри партии, так как не хочет решать проблемы в стране.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц может лишиться своего поста не из-за протестов, а потому что в партии считают, что он не справляется с задачами и реформами, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
В выходные в Германии прошла волна молодежных протестов. Они охватили более 30 городов. Были столкновения с полицией. Протестующие вновь выступили за сокращение военных расходов в пользу социальных программ, в частности образовательных, и даже потребовали отставки немецкого канцлера Фридриха Мерца. Рар оценил, как это влияет на позиции Мерца.
«Мерц может лишиться своего поста не из-за протестов, а потому что в партии считают, что он не справляется с задачами и реформами, которые в Германии должен кто-то проводить. Это внутренние интриги и движения, которые происходят на фоне того, что Мерц убегает, когда видит проблемы, говорит о том, что надо помогать Украине деньгами и вооружением, а проблемы внутри Германии не решаются. Кто может их решить? Пока вопрос. Чтобы провести системные изменения, придется сделать то, что сделал Герхард Шредер в начале нулевых. Он стал реформировать рабочее право и социально-экономическую систему в стране. Он потерял свою должность, но пошел на это, после него ни один канцлер, ни Меркель, ни Шольц, ни Мерц делать этого не хотели. Они все проблемы просто сваливают на Россию. Пока Мерц держится у власти, поэтому сложно обсуждать, кто может его заменить. Сейчас его позиция более прочная, чем пару месяцев назад», - отметил он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял в соцсети Х слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о влиянии Москвы на немецкое общество.
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