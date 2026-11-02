Автомобилистам рассказали, как не стать жертвой «шинного маркетинга»
Все технологии уже известны, и не каждая новинка оправдывает свою стоимость, заявил НСН Илья Плисов.
Технические решения для шин разработаны достаточно давно, поэтому не стоит гнаться за последними моделями, рассказал НСН член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора ЕвроАвто Илья Плисов.
Уже на этой неделе в столичном регионе могут начаться снегопады и образоваться снежный покров, сообщили синоптики. Эксперты рекомендуют уже в ближайшее время сменить «обувь» у машины. Плисов отметил, что к выбору резины надо подходить с умом.
«Невероятное количество новинок на шинном рынке — во многом маркетинг. За десятилетия отрасль уже выработала основные подходы к составам резиновых смесей и рисункам протектора. Давно понятно, какие решения лучше отводят воду, какие работают на снегу и так далее. Технологии продолжают совершенствоваться, но далеко не каждая новинка означает принципиальный скачок. Поэтому гонка за моделью, которую выпустили буквально в этом году, часто не оправдывает себя. Маркетинг использует наше желание приобрести самое новое. Вместе с тем проверенные модели прошлого или позапрошлого сезона могут совершенно не уступать новинкам по важным для водителя показателям. Буквально год или два назад их тоже называли лучшими, и от появления следующей модели их качества никуда не исчезли. При оценке тормозного пути важен не бренд сам по себе, а реальные характеристики и состояние шин, состояние дороги и скорость автомобиля. Если ошибиться в выборе скорости даже на 10–20 километров в час, запаса для торможения или маневра может не хватить и на очень хорошей резине», — указал он.
Плисов добавил, что есть и другая грань — не стоит гнаться за девизной.
«В большинстве обычных дорожных ситуаций в среднем сегменте можно подобрать шины, которые обеспечат хороший уровень безопасности и комфорта. Я бы особенно осторожно относился к самым дешёвым предложениям неизвестного происхождения: такая экономия может обойтись себе дороже. У известных производителей в среднем сегменте есть всё необходимое для нормальной, безопасной повседневной эксплуатации — важно выбрать подходящую модель. Премиальные шины могут давать дополнительный запас по характеристикам, комфорту и ресурсу. Но есть здесь и эмоциональная составляющая: как в хорошем бутике, человек платит в том числе за известное имя и свои ожидания от него. Шины и диски для многих — ещё и часть внешнего образа автомобиля, определённый знак качества. Поэтому переплата может быть связана как с техническими преимуществами конкретной модели, так и с отношением покупателя к бренду. Отдельная тема — эксплуатация в спортивных режимах. Там свои требования, свои модели и гораздо большее значение имеют характеристики, которые при спокойной городской езде водитель может вообще не почувствовать», — подчеркнул он.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала НСН лучшее время для перемены резины.
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