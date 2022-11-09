Захарова призвала США отказаться от космической гонки вооружений
В американских доктринах обозначены установки на доминирование и превосходство в космосе, США не желают отказываться от гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передало агентство ТАСС.
Дипломат обратилась к администрации США с просьбой демонстрировать дипломатические усилия вместо неубедительной игры на публику и посоветовала не словом, а делом доказать, что инициативы США имеют какой-то вес. Захарова отметила, что это предполагает отказ не только от испытаний, но и от прочих важных видов военной деятельности, от разработки противоспутникового оружия до его доставки, размещения и применения.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что в доказательство своего мирного настроя США могли бы подключить делегацию на Конференции по разоружению в Женеве и разработать юридический инструмент, дающий гарантирую отсутствия американского оружия в космосе и неприменения силовых методов или угрозы силой по отношению к космическим объектам.
Захарова указала, что Вашингтон не выразил желания окончательно исключить применение в боевых целях противоспутникового вооружения, также США не упоминали об обязательствах в отношении разработки и производства подобных систем. Дипломат заявила, что существует вероятность оснащения средствами противоспутникового оружия многоразового беспилотного космического челнока Х-37В производства США.
Ранее Захарова заявила, что результат промежуточных выборов в конгресс США свидетельствует о серьезном расколе Америки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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