Столтенберг: Выборы в США не изменили позицию страны по поддержке Украины

«Абсолютно ясно, что в США есть сильная поддержка продолжения помощи Украине. И это не изменилось с выборами, которые прошли вчера», — сказал он.

Столтенберг отметил, что в демократических странах всегда есть люди с противоположными точками зрения. Несмотря на это, большинство поддерживают продолжение оказания военной помощи Украине.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает, что победа Республиканской партии на промежуточных выборах это его заслуга. По словам бывшего президента, поражения кандидатов-республиканцев на местах это не его вина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

