Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине
США не должны вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил член палаты представителей, республиканец Пол Госар, передает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон не играет никакой роли в данной вопросе, это не должно волновать США.
Он также напомнил о внутренних проблемах страны, например, о том, что южная граница США не защищена, за последние 20 месяцев ее пересекли более пяти миллионов нелегалов.
Также он призвал Россию и Украину начать переговоры и подчеркнул, что важна роль ООН в этом вопросе.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс. По ее словам, это должны быть ясные и недвусмысленные заявления украинского руководства о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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