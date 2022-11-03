Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине

США не должны вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил член палаты представителей, республиканец Пол Госар, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не играет никакой роли в данной вопросе, это не должно волновать США.

Он также напомнил о внутренних проблемах страны, например, о том, что южная граница США не защищена, за последние 20 месяцев ее пересекли более пяти миллионов нелегалов.

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Также он призвал Россию и Украину начать переговоры и подчеркнул, что важна роль ООН в этом вопросе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс. По ее словам, это должны быть ясные и недвусмысленные заявления украинского руководства о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:УкраинаСША
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