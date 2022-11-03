Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине

США не должны вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил член палаты представителей, республиканец Пол Госар, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не играет никакой роли в данной вопросе, это не должно волновать США.

Он также напомнил о внутренних проблемах страны, например, о том, что южная граница США не защищена, за последние 20 месяцев ее пересекли более пяти миллионов нелегалов.