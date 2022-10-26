Нескромный лидер: Зеленскому грозит отказ Запада от поставок вооружения

Так, 24 октября Зеленский в видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Украине оружием, поскольку не желает «раздражать Кремль». Он указал, что запросы Украины с 2014 года на поставки израильского оружия, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) «Железный купол», не были удовлетворены Израилем.

«На Украине, на Ставке верховного главнокомандующего мы говорим о наших партнерах, которые уже помогают нам, чем могут помочь, защитить наше небо. К сожалению, слова "Израиль" и "израильский" при этом не звучат. Это решение вашей страны, ваших правительств. Оно было принято уже давно, в 2014 году… Решение не раздражать Кремль, не помогать Украине реально», - приводит ТАСС слова президента.

При этом на прошлой неделе американский портал Axios сообщил, что власти Украины направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam, зенитно-ракетных систем Barak-8, зенитно-ракетных комплексов Patriot, систем ПРО Iron Dome, а также систем «Праща Давида» и «Хец». В понедельник, 24 октября, пресс-служба израильского военного ведомства сообщила, что министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение.