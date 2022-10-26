Нескромный лидер: Зеленскому грозит отказ Запада от поставок вооружения
Киев требует от Запада массовой поставки вооружений и упрекает в недостаточной помощи, на этом фоне эксперты считают, что к зиме поддержка может вообще прекратиться.
Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине. Об этом пишет обозреватель National Review Бобби Миллер.
«Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Украине», — отметил он.
По словам автора статьи, Зеленский и его правительство растрачивают доверие, когда «погружаются в мутные воды внутренней политики других стран». Обозреватель считает, что подобное «грубое поведение» со стороны Зеленского лишний раз подчеркивает доводы его критиков на Западе.
«В будущем, нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров», — резюмировал автор.
Так, 24 октября Зеленский в видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Украине оружием, поскольку не желает «раздражать Кремль». Он указал, что запросы Украины с 2014 года на поставки израильского оружия, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) «Железный купол», не были удовлетворены Израилем.
«На Украине, на Ставке верховного главнокомандующего мы говорим о наших партнерах, которые уже помогают нам, чем могут помочь, защитить наше небо. К сожалению, слова "Израиль" и "израильский" при этом не звучат. Это решение вашей страны, ваших правительств. Оно было принято уже давно, в 2014 году… Решение не раздражать Кремль, не помогать Украине реально», - приводит ТАСС слова президента.
При этом на прошлой неделе американский портал Axios сообщил, что власти Украины направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam, зенитно-ракетных систем Barak-8, зенитно-ракетных комплексов Patriot, систем ПРО Iron Dome, а также систем «Праща Давида» и «Хец». В понедельник, 24 октября, пресс-служба израильского военного ведомства сообщила, что министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение.
Между тем западные страны продолжают поставлять оружие на Украину, однако некоторые из них стали задумываться над значительным сокращением помощи. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября заявил, что пообещал Зеленскому передать Киеву две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
Однако многие эксперты сходятся во мнении, что ФРГ была вынуждена выделить эту помощь, хоть и не горела желанием. Как отметил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Украина ранее была недовольна помощью от Германии и хотела больше вооружения. При этом, указал он, в ФРГ понимают, что ни деньги, ни поставка вооружений не поможет быстрее закончить конфликт.
«Сейчас Штайнмайер хочет показать, что мы поддерживаем Украину. И здесь и там начинается зима, она будет большая и холодная. Конечно, Киев хочет больше денег от нас, но они не помогают. Ранее Украина не была довольна и хотела больше, но сейчас им очень нужна поддержка, деньги и оборудование. Пока мы даем – нас уважают, когда не будем давать – будут говорить так, как они уже говорили против нас», - сказал Зингер.
Тем временем в Польше и вовсе допустили отказ от помощи Украине. Депутат сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах. Об этом пишет Interia. Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, граждане этих стран десятилетиями живут в комфорте.
«Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — подчеркнул Коваль.
Между тем Киев ждет от США поставок оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо американскому конгрессу с тем, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности. Однако США не раз заявляли, что не будут поставлять ATACMS. Как отмечал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нельзя допустить обстоятельств, при которых Соединенные Штаты двигались бы в направлении третьей мировой войны.
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