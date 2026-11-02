В Москве в поселке Мосрентген произошел пожар в ТЦ
2 ноября 202612:35
Юлия Савченко
Пожар возник в торговом центре в поселке Мосрентген в Москве. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС.
«В поселке завода Мосрентген происходит загорание в здании торгового центра», — указали в ведомстве.
На месте ЧП находятся пожарно-спасательные подразделения.
По данным СМИ, пожар произошел в пункте выдачи заказов, находящемся в ТЦ.
Ранее в Москве возникло возгорание в здании «Театра на Юго-Западе», пострадал один человек.
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