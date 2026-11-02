В Москве в поселке Мосрентген произошел пожар в ТЦ

Пожар возник в торговом центре в поселке Мосрентген в Москве. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС.

При пожаре в жилом доме в Москве погибла женщина

«В поселке завода Мосрентген происходит загорание в здании торгового центра», — указали в ведомстве.

На месте ЧП находятся пожарно-спасательные подразделения.

По данным СМИ, пожар произошел в пункте выдачи заказов, находящемся в ТЦ.

Ранее в Москве возникло возгорание в здании «Театра на Юго-Западе», пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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