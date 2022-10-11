Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву

Продолжая поставки вооружений Киеву, Соединенные Штаты и их союзники вплотную приблизились к красной линии. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В США заявили о нехватке оружия для Украины

«Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями», — приводит РИА Новости слова Антонова.

Посол отметил, что заявления Белого дома о намерении продолжать поддержку Украины вооружениями воспринимаются как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта.

Ранее президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить системы ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:РоссияСШАУкраинаВооружение
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