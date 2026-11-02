Американист Дудаков предрек раскол в США после выборов в конгресс
Промежуточные выборы в конгресс США, которые состоятся 3 ноября, могут привести к многолетнему внутреннему расколу в стране, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, ожидаемо, что президент США Дональд Трамп обещает блокировать любые решения будущего демократического большинства, так как сам глава государства не сможет проявлять законотворческую активность.
«Демократы будут блокировать любые его инициативы, а он, в свою очередь, будет блокировать любые законопроекты, которые попытаются проталкивать демократы. Вашингтон завязнет в многолетнем расколе, и никаких новых существенных реформ внутри Америки точно проводить не сможет», — указал Дудаков.
Аналитик не исключил, что в следующем году политическая жизнь США вновь увидит попытки импичмента президента. Со стороны самого Трампа возможны ответные шаги, так, он может инициировать федеральные расследования против отдельных представителей Демократической партии.
Между тем Дональд Трамп заявил о намерении выплатить по $1 млн каждому, кто проинформирует о махинациях на прошедших и предстоящих выборах в стране.
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