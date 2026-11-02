Журова ответила на планы ЕС запретить въезд российских спортсменов в Шенгенскую зону

Обсуждение в Евросоюзе по инициативе Финляндии о запрете въезда российских спортсменов в Шенгенскую зону нарушает все принципы олимпизма. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».

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Ранее глава финского МИД Элина Валтонен предложила запретить въезд российских атлетов на соревнования в Шенгенскую зону в 2027 году.

«В любом случае люди, которые считают себя законопослушными, демократами делают совершенно противоположные вещи. Они сами всегда ратуют за то, чтобы исполнять законы. Международный арбитражный суд постановляет вернуть россиян, но они всячески говорят. Это крайне непоследовательно с их стороны», — подчеркнула Журова.

В то же время парламентарий обратила внимание, что некоторые международные федерации возвращают спортсменов из РФ к соревнованиям. На фоне обсуждений запрета Москва в качестве ответа может предложить «проводить соревнования у себя».

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ФОТО: РИА Новости
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