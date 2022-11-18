Конгресс США намерен проверить финансовую помощь Украине

Парламентарии внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств Киеву. Также они требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении денег украинским властям заранее отправлялись на согласование.

Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что хочет проверить «каждый пенни, который идет на помощь Киеву».

На днях администрация Соединенных Штатов запросила у Конгресса более 37 млрд долларов дополнительной помощи Киеву. Ожидается, что запрос будет утверждать действующий в настоящее время состав Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

