СМИ: республиканцы взяли контроль над Палатой представителей

Они набирают минимально необходимое для этого большинство в 218 мест. СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.

В активе у демократов, которые контролировали нижнюю палату Конгресса, 208 мест, не распределены еще девять.

Как стало известно ранее, демократическая партия Соединенных Штатов получает 50 мест в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

