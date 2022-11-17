СМИ: республиканцы взяли контроль над Палатой представителей
Республиканцы берут под контроль Палату представителей в американском Конгрессе, сообщает CNN.
Они набирают минимально необходимое для этого большинство в 218 мест. СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.
В активе у демократов, которые контролировали нижнюю палату Конгресса, 208 мест, не распределены еще девять.
Как стало известно ранее, демократическая партия Соединенных Штатов получает 50 мест в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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