СМИ: республиканцы взяли контроль над Палатой представителей

Республиканцы берут под контроль Палату представителей в американском Конгрессе, сообщает CNN.

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Они набирают минимально необходимое для этого большинство в 218 мест. СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.

В активе у демократов, которые контролировали нижнюю палату Конгресса, 208 мест, не распределены еще девять.

Как стало известно ранее, демократическая партия Соединенных Штатов получает 50 мест в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАКонгресс США
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