Агрессия и саботаж: Политолог Рар раскрыл, как остановить протесты в Европе
Александр Рар заявил НСН, что протесты в Европе на самом деле отражают раскол в обществе.
Прекратить протесты в Европе можно только «мирным» путем, показав, что сами граждане выбирают для себя – более мощную экономику или «социалку», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
В выходные в Германии прошла волна молодежных протестов. Они охватили более 30 городов. Были столкновения с полицией. Протестующие вновь выступили за сокращение военных расходов в пользу социальных программ, в частности образовательных, и даже потребовали отставки немецкого канцлера Фридриха Мерца.
«Чтобы протесты в Европе прекратились, их либо нужно подавлять с жесточайшей силой, вводить чрезвычайное положение, что проводится не в демократических странах. Я думаю, что европейские страны на это не совсем способны, так как это может вызвать у людей еще больше агрессии и саботажа. Нужно проводить серьезные реформы, но Германия в этом смысле расколота. "Альтернатива для Германии" считает, что нужно открывать рабочие места, чтобы люди зарабатывали больше, чтобы страна больше производила. Но откуда брать деньги на социальные программы, на мигрантов, на малоимущих людей? Левые силы выступают за расширение социальные систем, забирать деньги у богатых и отдавать их бедным. Как здесь примирить правые и левые силы? Только через выборы, чтобы население само решило, чего они хотят. В Германии и в большинстве европейских стран люди выбирают левые позиции, потому что не хотят обеднеть и потерять социальные системы, которые в Европе были всегда», - рассказал он.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что протесты в Париже и других европейских столицах показывают, насколько Европа на самом деле является «цветущим садом», отмечает «Радиоточка НСН».
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