В Конгрессе США призывают к прекращению помощи Украине

Ряд крайне правых законодателей Конгресса США выступают за полное прекращение поддержки Киева, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Washington Post.

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Как заявили источники издания, вопрос помощи Украине уже вынесен на обсуждение представителями Республиканской партии в Конгрессе следующего созыва. Как считают некоторые республиканцы, необходимо полностью прекратить помогать Киеву. Другие придерживаются мнения, что объем поддержки необходимо сократить, но увеличить при этом военную часть.

Тем временем, американские власти выделяют Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Киев получит ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаКонгресс США
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