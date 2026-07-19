Критикуют Зеленского и поддерживают Федорова: В Киеве продолжились митинги

На фоне этих перестановок в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Протестные акции уже также прошли в Одессе, Днепропетровске и во Львове.

При этом экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что отставка Михаила Федорова — это плюс для России.

«Кого бы они ни назначили, это министры войны, а не мира. Зеленский всю эту операцию проводил ради одного — устранить Федорова. Украинская власть и бюджет напоминают корыто, вокруг которого крутятся поросята. Одни чавкают, кушают, а другие визжат, потому что не допущены до этого корыта. Там есть крупный, сытый кабан-"смотрящий", который уже семь лет кушает и смотрит, чтобы другие не переедали. Когда он заметил, что Федоров набирает вес, то решил убрать конкурента. Но отстранить одного — это было бы заметно, поэтому он взял и убрал весь кабмин ради Федорова, а потом пошел сбой», - отметил экс-депутат в беседе с НСН.