Критикуют Зеленского и поддерживают Федорова: В Киеве продолжились митинги
Волна протестов в украинской столице вспыхнула после увольнения министра обороны страны и отставки премьер-министра.
В Киеве уже несколько дней продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Протестующие требуют отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Кроме того, митингующие на протестных акциях начали критиковать президента Украины Владимира Зеленского.
КРИТИКА ЗЕЛЕНСКОГО И ПОДДЕРЖКА ФЕДОРОВА
Украинское издание «Время.ua» сообщило, что протесты в поддержку уволенного ранее министра обороны Украины Михаила Федорова переросли в акции с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Согласно информации источника, многие участники акции пришли с плакатами «Зе — Вова, служи Украине или (уезжай - прим. НСН) в Ростов к Януковичу», «Вова, это не потужно». На некоторых плакатах политика также называют «ликвидатором Украины».
В Telegram-канале издания указано, что один из протестующих пришел с плакатом, на котором фото Зеленского сопровождается подписью «Преступник» и перечнем статей Конституции и Уголовного кодекса, которые, по утверждению автора, глава киевского режима нарушил.
«В акции принимает участие около семи тысяч человек», - сообщило издание накануне вечером.
Telegram-канал Mash писал, что митингующие в Киеве начали использовать дымовые шашки, из-за чего площадь заволокло дымом. На фоне протестов президент Зеленский сообщил, что провел переговоры с Федоровым и Сырским. По его словам, в ближайшее время будут приняты решения, касающиеся армии.
После этого сам Федоров выступил с обращением, заявив, что «изменения обязательно будут», что «диалог есть». Экс-министр выразил уверенность, что «все получится».
Согласно информации Financial Times, Зеленский рассматривает возможность отправить Сырского в отставку. В ближайшие дни должны пройти собеседования с возможными кандидатами на пост главкома ВСУ, передает RT. Истинной причиной разногласий между Федоровым и Сырским называют борьбу за перераспределение крупных финансовых потоков.
Кроме того, украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что депутаты Верховной рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. По словам парламентария, такой запрос должны подписать как минимум 226 депутатов.
ПЕРЕСТАНОВКИ НА УКРАИНЕ
16 июля Владимир Зеленский объявил, что поручил исполнять обязанности министра обороны Евгению Хмаре, с начала этого года возглавлявшему Службу безопасности Украины (СБУ). В своем Telegram-канале президент сообщил, что потребовал от чиновника продолжить реформирование оборонной сферы. При этом нового министра обороны Украины пока не назначили.
В тот же день Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. Новым премьером Украины стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
На фоне этих перестановок в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Протестные акции уже также прошли в Одессе, Днепропетровске и во Львове.
При этом экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что отставка Михаила Федорова — это плюс для России.
«Кого бы они ни назначили, это министры войны, а не мира. Зеленский всю эту операцию проводил ради одного — устранить Федорова. Украинская власть и бюджет напоминают корыто, вокруг которого крутятся поросята. Одни чавкают, кушают, а другие визжат, потому что не допущены до этого корыта. Там есть крупный, сытый кабан-"смотрящий", который уже семь лет кушает и смотрит, чтобы другие не переедали. Когда он заметил, что Федоров набирает вес, то решил убрать конкурента. Но отстранить одного — это было бы заметно, поэтому он взял и убрал весь кабмин ради Федорова, а потом пошел сбой», - отметил экс-депутат в беседе с НСН.
В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что назначение и.о. министра обороны Украины Хмары не имеет для РФ никакого значения.
«Какое дело России до того, что какой-то там Хмара будет министром обороны Украины? Что там Хмара будет решать? Решают все американцы, англичане, Запад. Абсолютно никакой разницы, кто там будет: Хмара, Федоров или Клименко. Это просто номинальное лицо, он будет чем-то руководить, но не более того. Руководят всем на Украине американцы и страны Запада, они планируют операции, финансируют производство вооружения, а министр обороны — это завскладом, который он раздает по частям», - сказал политик в разговоре с НСН.
В РОССИИ ВЗЛОМАЛИ ФЕДОРОВА
Между тем, российские силовики взломали смартфон и получили доступ к личным данным Михаила Федорова, в частности к адресам его электронной почты и номерам телефонов, пишет RT.
Согласно информации ТАСС, анализ полученных данных позволил установить, что экс-главком военного ведомства Украины заводил почтовые адреса на российских IT-платформах и пользовался цифровыми услугами российских компаний.
«После отставки это (данные – прим. НСН) перестало представлять интерес, и мы решили их обнародовать. <...> Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его "Румынский кот"?» - рассказали агентству в российских силовых структурах.
Ранее политолог Иван Мезюхо предположил, что отставка Юлии Свириденко и других чиновников может свидетельствовать о подготовке к предстоящим президентским выборам на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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