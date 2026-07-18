Какой ущерб понесут продавцы из-за удара ВСУ по Wildberries
По оценкам участников рынка, ущерб на объектах WB может превысить 50 млрд рублей, а с учетом возможных потерь продавцов — 100 млрд рублей.
Ночью 18 июля ВСУ беспилотниками атаковали сразу несколько объектов компании Wildberries в России. Речь — о складе в Котовске в Тамбовской области и о логистическом центре маркетплейса в Электростали в Подмосковье. Всего при атаках на объекты компании погибли минимум восемь человек, еще несколько десятков пострадали.
Ущерб в результате ударов ВСУ понесут не только представители маркетплейса, но и обычные продавцы, чьи товары были уничтожены при атаке. При этом, у продавцов на WB могут возникнуть сложности с возмещением ущерба, так как незадолго до ЧП компания изменила правила оферты, сняв с себя ответственность за последствия, в частности при атаках БПЛА.
АТАКА И УЩЕРБ
Известно, что в Электростали в результате атаки ВСУ были уничтожены пять из десяти блоков логистического комплекса Wildberries. Этот объект был крупнейшим складом фирмы. ВСУ и раньше пытались атаковать объекты компании, но эти инциденты не приводили к жертвам.
После падения украинского беспилотника на территории гигантского комплекса Wildberries площадью более 360 тысяч квадратных метров началось возгорание в нескольких блоках распределительного центра, в связи с чем администрация провела экстренную частичную эвакуацию персонала. Очевидцы говорили, что огромный столб дыма был виден за десятки километров, пишет издание «Взгляд».
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Теракт» (ст. 205 УК РФ), сообщают «Известия». Власти официально заявляют, что налет был спланирован против мирных гражданских лиц.
Согласно оценкам участников рынка, ущерб от пожаров на объектах компании может превысить 50 млрд рублей, а с учетом возможных потерь продавцов сумма может приблизиться и к 100 млрд рублей, передает канал «Радиоточка НСН» в «Максе».
Компания Wildberries временно сняла с продажи товары, хранившиеся на атакованных ВСУ логистических объектах фирмы. В пресс‑службе организации сообщили РИА Новости, что позиции с поврежденных складов пока недоступны для покупки. Также в Wildberries подчеркнули, что продавцы могут направить запланированные поставки на другие складские площадки компании.
В свою очередь владелица WB Татьяна Ким пообещала помочь семьям погибших и пострадавших. Она рассказала, что к середине дня в субботу пожар в Котовске был полностью ликвидирован, а в Электростали сотрудники МЧС продолжали тушить оставшиеся очаги возгорания.
«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку», - написала предпринимательница в Сети.
С ВОЗМЕЩЕНИЕМ УЩЕРБА БУДУТ ПРОБЛЕМЫ?
Однако перед продавцами Wildberries все же встает вопрос о судьбе товаров, которые находились на атакованных складах, так как сейчас компенсации осложняются новой офертой Wildberries.
Дело в том, что 7 июля 2026 года компания обновила условия для продавцов. Теперь в документе появился пункт, по которому маркетплейс освобождается от ответственности за последствия падения или воздействия БПЛА, обстрелов и тому подобного.
«Вайлдберриз освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым в том числе относятся: воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, включая объекты, считающимися нейтрализованными, несмотря на наличие выданных актов (иных документов) об отсутствии взрывоопасных предметов на данной территории», - говорится в документе.
При этом в пресс-службе Wildberries уточнили, что речь не идет о появлении новых оснований для освобождения от ответственности. Документ лишь конкретизирует уже действовавшие положения о форс-мажоре и приводит их в более детализированный вид, передает MSK1.RU.
2 июля похожее изменение внесла компания Ozon. Представители организации предложили продавцам страховать товары напрямую.
На фоне этого член Экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить действия Wildberries. Он рассказал, что продавцы массово заявили, что WB и Ozon синхронно изменили условия оферты, переложив на селлеров убытки от утраты товаров при чрезвычайных происшествиях.
Речь может идти о нескольких тысячах предпринимателей, хранивших товар на атакованных складах. Автор обращения считает, что этого достаточно для того, чтобы проверить компании на возможные нарушения закона «О защите конкуренции», пишет Еanews.ru.
С ЧЕМ СВЯЗАНЫ АТАКИ НА WB, И КТО ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА ЗАЩИТУ?
Месяц назад распределительный центр Wildberries в Электростали уже подвергался атаке БПЛА. Тогда системы ПВО или средства РЭБ смогли частично нейтрализовать угрозу, в результате чего обошлось без масштабных обрушений и массовых ранений персонала, пишет «Взгляд».
До этого на крупных складах ритейлера в разных регионах России, в том числе в Тульской и Московской областях, неоднократно вводились экстренные планы эвакуации из-за объявления режима «Авиационная опасность» или фиксации пролетающих БПЛА, но прямых попаданий с поджогами не фиксировалось.
Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries — это не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком при участии стран НАТО.
«Удары Украины по логистическим центрам Wildberries, на первый взгляд, могут показаться чисто медийной акцией, рассчитанной на узнаваемость бренда. Однако, это не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком, направленная на расшатывание социальной стабильности в нашем тылу. Речь идет не только о прямом экономическом ущербе для логистической системы и поставщиков, чей товар уничтожен. Основной расчет — столкнуть между собой большие социальные группы», - приводит слова специалиста издание «Взгляд».
С одной стороны, это граждане, которые уже оплатили свои заказы и теперь не получат их. С другой — организации-поставщики и сам маркетплейс, оказавшие услугу, но не сумевшие доставить товар, заметил Перенджиев.
«Возникает болезненная юридическая и социальная коллизия: объявлять ли форс-мажор и не возвращать деньги, или искать виноватых? Удар по привычному укладу жизни, по системе "заказал – получил" призван вызвать страх», - предположил он.
По словам военного эксперта, представители крупного бизнеса, в частности Wildberries, должны создавать собственные «антидроновые ЧОПы». Это подразумевает закупку систем подавления и формирование мобильных или стационарных групп защиты, добавил специалист.
При этом он подчеркнул, что логистические центры, в отличие от нефтеперерабатывающих заводов, пока не воспринимались как приоритетная цель, и собственники экономили на защите. Однако, отметил Перенджиев, нельзя делать ставку только на частный бизнес, и необходимо вводить в правовое поле и функционал других силовых структур.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью НСН заметил, что всю территорию ТЦ невозможно защитить от атак БПЛА, но необходимо защищать такие важные объекты, как газовая котельная, ТП и электроузлы, установка защитного оборудования дешевле, чем устранение последствий, и оно убережет торговые центры от самой страшной для них стихии — пожаров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Алана Мамаева заявила, что алименты от бывшего мужа неожиданно выросли
- СМИ: В Москве арестовали главу ЧВК «Паладин» Закревского
- Какой ущерб понесут продавцы из-за удара ВСУ по Wildberries
- Роднина: Гранты для Плющенко и выступление сына за Азербайджан — это разные вещи
- СК назвал причину массового отравления на базе отдыха в Ставрополье
- Чемпиону мира в составе сборной Испании отказали в американской визе
- СМИ: ЕС опасается за будущее соглашений с Киевом, подписанных при Федорове
- Ковальчук сообщил о массированном обстреле ВСУ свинокомплекса в Брянской области
- Телеведущий Соловьёв попал в эпицентр атаки дрона ВСУ на трассе «Новороссия»
- Нолан против «Игрушек»: «Одиссея» побила рекорд года по сборам на предпоказах