Какой ущерб понесут продавцы из-за удара ВСУ по Wildberries

Ущерб в результате ударов ВСУ понесут не только представители маркетплейса, но и обычные продавцы, чьи товары были уничтожены при атаке. При этом, у продавцов на WB могут возникнуть сложности с возмещением ущерба, так как незадолго до ЧП компания изменила правила оферты, сняв с себя ответственность за последствия, в частности при атаках БПЛА.

АТАКА И УЩЕРБ

Известно, что в Электростали в результате атаки ВСУ были уничтожены пять из десяти блоков логистического комплекса Wildberries. Этот объект был крупнейшим складом фирмы. ВСУ и раньше пытались атаковать объекты компании, но эти инциденты не приводили к жертвам.