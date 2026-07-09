По словам собеседника НСН, украинская власть при этом мало может влиять на ситуацию.

«У власти выбор небольшой. Мобилизация – та часть обязательств, которые должна выполнить Украина перед западными партнерами, чтобы продолжать получать финансирование. Добровольно провести мобилизацию невозможно. У людей нет мотивации, они не хотят воевать. Ничего, кроме насильственной мобилизации, чтобы удержаться на плаву и выполнить свою часть обязательств перед Западом, нынешнему украинскому режиму не остается. Такие методы мобилизации будут продолжаться, соответственно и сопротивление со стороны народа будет расти. В какой-то момент это может вылиться в достаточно масштабный протест со всеми вытекающими последствиями, для Зеленского в том числе. Тут целый комплекс проблем, которые накопились, и ТЦК – проблема номер один. Она блокирует очень многих людей, лишает их возможности жить полноценной жизнью», - объяснил Килинкаров.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что число нападений на сотрудников украинских военкоматов за 2025 год выросло втрое — до 341 случая. С начала 2026 года полиция зарегистрировала еще более 100 нападений, напоминает «Радиоточка НСН».

