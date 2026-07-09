Украине пообещали рост числа протестов против ТЦК
По мере роста беспредела со стороны сотрудников ТЦК протесты граждан Украины будут все радикальнее, сказал НСН Спиридон Килинкаров.
Стычки населения Украины с ТЦК будут лишь нарастать, поскольку мобилизация – это одно из обязательств для получения финансирования от западных партнеров, заявил в беседе с НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Во Львове произошёл конфликт между жителями и сотрудниками ТЦК из‑за силовой мобилизации: в Сыховском районе работники военкомата схватили и избили 20‑летнего парня, после чего толпа загнала их в автомобиль, повредила и перевернула машину. Мэр Львова Андрей Садовой в соцсетях призвал участников остановиться. Власти Львовской области провели срочное совещание с полицией и пообещали привлечь зачинщиков беспорядков к ответственности. Килинкаров напомнил, что подобное происходит на Украине регулярно.
«Стычки с ТЦК происходят каждый день. Сначала они носили характер словесной перепалки, потом начались физические контакты. Начали применять холодное оружие. Акции протеста и неповиновение украинцев только набирали масштаб. Особенно сильно это проявляется на территории Западной Украины и не случайно. На правах победителей 2014 года на Майдане они предъявляют свои претензии к власти таким образом. При этом они не просто загнали ТЦК и перевернули машину, а хотели его раздеть. Это достаточно жесткие методы противостояния. Думаю, по мере того, как ТЦК будет беспредельничать, протесты будут только нарастать и радикализироваться», - допустил он.
По словам собеседника НСН, украинская власть при этом мало может влиять на ситуацию.
«У власти выбор небольшой. Мобилизация – та часть обязательств, которые должна выполнить Украина перед западными партнерами, чтобы продолжать получать финансирование. Добровольно провести мобилизацию невозможно. У людей нет мотивации, они не хотят воевать. Ничего, кроме насильственной мобилизации, чтобы удержаться на плаву и выполнить свою часть обязательств перед Западом, нынешнему украинскому режиму не остается. Такие методы мобилизации будут продолжаться, соответственно и сопротивление со стороны народа будет расти. В какой-то момент это может вылиться в достаточно масштабный протест со всеми вытекающими последствиями, для Зеленского в том числе. Тут целый комплекс проблем, которые накопились, и ТЦК – проблема номер один. Она блокирует очень многих людей, лишает их возможности жить полноценной жизнью», - объяснил Килинкаров.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что число нападений на сотрудников украинских военкоматов за 2025 год выросло втрое — до 341 случая. С начала 2026 года полиция зарегистрировала еще более 100 нападений, напоминает «Радиоточка НСН».
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