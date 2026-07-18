Погибшие и атака на Wildberries: Над РФ сбили сотни дронов

При этом в пресс-службе Wildberries сообщили, что под удар попал и склад компании в Электростали в Подмосковье. Там были ранены 24 человека. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также рассказал, что наиболее серьезные последствия ночной атаки ВСУ зафиксированы в Богородском городском округе, где в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте ЧП продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы, написал политик в своем канале в «Максе».

Воробьев добавил, что в целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. При этом женщин, которым требовалась специализированная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.