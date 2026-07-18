Погибшие и атака на Wildberries: Над РФ сбили сотни дронов
Более 20 человек пострадали при ударе ВСУ по логистическому центру компании в Котовске, еще 24 — при атаке на склад в Подмосковье.
ВСУ вновь атаковали Россию сотнями дронов. В этот раз сильной атаке подверглись объекты компании Wildberries сразу в нескольких регионах страны. Есть погибшие и десятки пострадавших. Между тем, российские военные в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам продолжают бить по инфраструктуре на Украине, используемой в интересах украинской армии.
АТАКА НА WILDBERRIES
В ночь на 18 июля БПЛА ВСУ атаковали логистический центр компании Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате ЧП погибли семь человек, еще более 20 пострадали. Из-за атаки на территории склада возник пожар, написал в своем канале в «Максе» губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, открытое горение удалось ликвидировать, но тушение огня продолжается.
На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Согласно информации Минздрава, в больницы доставили 22 пострадавших, пять из которых находятся в тяжелом состоянии. Трое получили помощь амбулаторно.
При этом в пресс-службе Wildberries сообщили, что под удар попал и склад компании в Электростали в Подмосковье. Там были ранены 24 человека. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он также рассказал, что наиболее серьезные последствия ночной атаки ВСУ зафиксированы в Богородском городском округе, где в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте ЧП продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы, написал политик в своем канале в «Максе».
Воробьев добавил, что в целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. При этом женщин, которым требовалась специализированная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.
По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Всего за ночь субботы на территории Подмосковья силы ПВО ликвидировали 48 украинских дронов, добавил Воробьев.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера пятницы до утра субботы в направлении Московского региона летело почти 400 БПЛА ВСУ.
«С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», - написал политик в «Максе».
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Ночной атаке ВСУ подверглись и другие регионы. Например, во Владимире в результате попадания беспилотника ВСУ в жилой многоквартирный дом произошел пожар, передают «Известия». Губернатор региона Александр Авдеев в своем канале в «Максе» написал, что жильцов эвакуировали, открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших нет.
Накануне сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали колонну автомобилей с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара есть погибшие, а также осколочное ранение в спину получил сотрудник движения «Народный фронт», пишут «Известия». При этом в организации добавили, что это не единственный пострадавший.
Всего минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили 379 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской и Воронежской областями.
Кроме того, БПЛА ВСУ также были ликвидированы над Ростовским, Волгоградским, Ленинградским, Владимирским и Московским регионами, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями, передает RT.
ОТВЕТ РОССИИ
В ответ на действия ВСУ российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры на Украине. Так, в МО объявили, что ночью ВС РФ продолжили бить по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для армии страны.
В министерстве сообщили, в результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными БПЛА в порту «Одесса» удалось поразить объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Кроме того, в порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения, пишет RT.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за неделю уничтожили 4 тысячи 661 украинский дрон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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