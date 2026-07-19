Журналист Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни

Собеседница агентства уточнила, что Шолохов давно и тяжело болел, однако предпочитал не жаловаться на свое состояние.

Информация о дате и месте прощания и похорон будет объявлена позднее.

Широкую известность журналист получил благодаря работе в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо». Именно он и музыкант Сергей Курехин, бывший гостем знаменитого выпуска «Ленин - гриб», превратили эту фразу в один из первых мемов в России.