Журналист Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни
Журналист Сергей Шолохов скончался 18 июля в возрасте 67 лет. Как сообщили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Собеседница агентства уточнила, что Шолохов давно и тяжело болел, однако предпочитал не жаловаться на свое состояние.
Информация о дате и месте прощания и похорон будет объявлена позднее.
Широкую известность журналист получил благодаря работе в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо». Именно он и музыкант Сергей Курехин, бывший гостем знаменитого выпуска «Ленин - гриб», превратили эту фразу в один из первых мемов в России.
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