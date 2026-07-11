В ГД заявили, что на Украине пришло время бунтов

На Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что президент страны Владимир Зеленский из слуги народа превратился в его палача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета.

Стали известны подробности масштабного бунта против ТЦК во Львове

Он считает, что Зеленский в угоду западным спонсорам создает предпосылки для эскалации конфликта.

«На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение Зеленского равно завершению конфликта», - сказал Шеремет.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что стычки населения Украины с ТЦК будут лишь нарастать, так как мобилизация — это одно из обязательств для получения финансирования от западных партнеров.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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