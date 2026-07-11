Он считает, что Зеленский в угоду западным спонсорам создает предпосылки для эскалации конфликта.

«На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение Зеленского равно завершению конфликта», - сказал Шеремет.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что стычки населения Украины с ТЦК будут лишь нарастать, так как мобилизация — это одно из обязательств для получения финансирования от западных партнеров.