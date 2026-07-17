СМЕНА ПРЕМЬЕРА



Ранее Верховная рада Украины большинством голосов одобрила отставку премьер-министра страны Юлии Свириденко. В дальнейшем на эту должность утвердили Сергея Корецкого. По информации из открытых данных 48-летний Корецкий в конце 2022 года получил должность директора компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Незадолго до назначения предприятия фактически были национализированы - контроль над ними был отобран у группы «Приват» Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сам он позже отмечал, что «Укрнафта» стала «кормушкой» для коррупционеров от власти.

По неподтвержденной версии в компанию Корецкого привел Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Ранее совладелец студии «Квартал 95» стал ключевым фигурантом дела о хищениях в энергетической отрасли Украины.

В 2025 году нардеп Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявлял, что Корецкий может быть замешан в махинациях с компанией «Укрнефтебурение», которая фигурирует в «пленках Миндича».



Накануне нового назначения Зеленский называл Корецкого «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины. При этом в Верховной раде отметили, что его основной задачей на посту станет подготовка к будущей зиме, которая может стать «самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем.