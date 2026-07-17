Разгар «картонного Майдана»: Отставка правительства Украины привела к протестам
Жители Киева и других городов Украины встретили отставку министра обороны Михаила Федорова протестами, и эта ситуация уже озадачила западные СМИ.
Верховная рада назначила 16 министров нового правительства Украины. При этом отставка министра обороны Михаила Федорова особенно взволновала местное население и страну буквально охватили протесты.
СМЕНА ПРЕМЬЕРА
Ранее Верховная рада Украины большинством голосов одобрила отставку премьер-министра страны Юлии Свириденко. В дальнейшем на эту должность утвердили Сергея Корецкого. По информации из открытых данных 48-летний Корецкий в конце 2022 года получил должность директора компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Незадолго до назначения предприятия фактически были национализированы - контроль над ними был отобран у группы «Приват» Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сам он позже отмечал, что «Укрнафта» стала «кормушкой» для коррупционеров от власти.
По неподтвержденной версии в компанию Корецкого привел Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Ранее совладелец студии «Квартал 95» стал ключевым фигурантом дела о хищениях в энергетической отрасли Украины.
В 2025 году нардеп Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявлял, что Корецкий может быть замешан в махинациях с компанией «Укрнефтебурение», которая фигурирует в «пленках Миндича».
Накануне нового назначения Зеленский называл Корецкого «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины. При этом в Верховной раде отметили, что его основной задачей на посту станет подготовка к будущей зиме, которая может стать «самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем.
НАЧАЛО «КАРТОННЫХ ПРОТЕСТОВ»
Однако особое недовольство среди мирного населения вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова. Как сообщали украинские СМИ, протесты в ответ на это решение прошли не только в Киеве, но также во Львове, Одессе, Полтаве и других городах страны. Подобные акции уже окрестили «Картонным Майданом», поскольку протестующие выходят на протест с лозунгами в защиту Федорова на картонках.
Местные СМИ усмотрели несколько причин в подобной отставке. По одной из версий Федоров не справился с реформой мобилизации и скандал с ТЦК во Львове лишь усугубил ситуацию. Некоторые журналисты допускают, что Зеленского не устраивал конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским, попытки министра уволить генерала. Помимо прочего СМИ Украины не исключают, что высокий общественный престиж главы Минобороны угрожает рейтингам Зеленского.
Подобную версию подтверждают и зарубежные СМИ. Как отмечает The Guardian, Зеленский, по мнению протестующих, увидел в популярном Федорове угрозу и решил убрать потенциального соперника перед возможными президентскими выборами. В то же время The Wall Street Journal допускает, что с учетом протестов при достаточном давлении Запада нынешний лидер Киева откажется от своего решения по замене Федорова.
Сам он в прощальном посте в своем Telegram-канале напомнил о личных главных достижениях на посту руководителя оборонного ведомства. Федоров, возглавивший Министерство обороны Украины в январе 2026 года, напомнил, что ему удалось добиться отключения сервиса спутникового интернета Starlink для российских военных и обеспечить ВСУ стабильными поставками БПЛА. Позже Федоров также поддержал протесты, написав в соцсетях, что народ Украины вышел на улицы не за конкретного министра. По его словам, это случилось в ситуации, «когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали».
Владимир Зеленский уже назначил временно исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, который ранее возглавлял Службу безопасности Украины и Центр специальных операций «А» СБУ. На новом посту ему предстоит продолжить реформирование оборонной сферы.
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