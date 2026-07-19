Митинг в поддержку Фёдорова и с требованием отправить в отставку Сырского продолжается в Киеве
В Киеве третий день продолжается митинг в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, сообщает Telegram-канал Mash.
Протестующие начали использовать дымовые шашки, из-за чего площадь заволокло дымом. На фоне протестов президент Владимир Зеленский сообщил, что провёл переговоры с Фёдоровым и Сырским. По его словам, в ближайшее время будут приняты решения, касающиеся армии.
После этого Фёдоров выступил с обращением. Он заявил, что «изменения обязательно будут», что «диалог есть». Экс-министр выразил уверенность, что «всё получится».
По данным Financial Times, Зеленский рассматривает возможность отправить Сырского в отставку. В ближайшие дни должны пройти собеседования с возможными кандидатами на пост главкома ВСУ.
Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков.
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