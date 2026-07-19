Протестующие начали использовать дымовые шашки, из-за чего площадь заволокло дымом. На фоне протестов президент Владимир Зеленский сообщил, что провёл переговоры с Фёдоровым и Сырским. По его словам, в ближайшее время будут приняты решения, касающиеся армии.

После этого Фёдоров выступил с обращением. Он заявил, что «изменения обязательно будут», что «диалог есть». Экс-министр выразил уверенность, что «всё получится».

По данным Financial Times, Зеленский рассматривает возможность отправить Сырского в отставку. В ближайшие дни должны пройти собеседования с возможными кандидатами на пост главкома ВСУ.

Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков.

