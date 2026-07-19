Протестующие в Киеве стали критиковать Зеленского
Продолжающиеся в Киеве и других городах Украины протесты в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова сменили направленность, сообщает «Время.ua».
Их участники начали открыто критиковать президента Владимира Зеленского. Митингующие также выступают против главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Есть плакаты, на которых Зеленского называют «ликвидатором Украины»
Также украинцы выражают недовольство через платные подарки в Telegram, требуя смещения главкома. На акции в Киеве, собравшей около 7 тыс. человек, был замечен протестующий с плакатом, называющим Зеленского преступником и перечисляющим якобы нарушенные им статьи закона.
Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков.
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