СК: 11-летний ребенок погиб во время восхождения на Эльбрус

По данным ведомства, в ходе доследственной проверки было установлено, что во время подъема на восточную вершину горы сорвались отец (1986 года рождения) и сын (2015 года рождения). В результате падения ребенок скончался, а отец получил множественные травмы.

Ранее в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России уточнили, что инцидент произошел на высоте около 4200–4600 метров.

В ведомстве также отметили, что семья родом из Донецка, однако в последние несколько лет проживала в Ставропольском крае. По информации СМИ, в прошлом году эти же туристы уже пытались взойти на западную вершину Эльбруса, но были вынуждены остановиться в 300 метрах от цели из-за плохого самочувствия ребенка.

