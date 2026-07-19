СК: 11-летний ребенок погиб во время восхождения на Эльбрус
Погибшим при восхождении на Эльбрус оказался 11-летний мальчик, а его 40-летний отец получил множественные травмы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, в ходе доследственной проверки было установлено, что во время подъема на восточную вершину горы сорвались отец (1986 года рождения) и сын (2015 года рождения). В результате падения ребенок скончался, а отец получил множественные травмы.
Ранее в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России уточнили, что инцидент произошел на высоте около 4200–4600 метров.
В ведомстве также отметили, что семья родом из Донецка, однако в последние несколько лет проживала в Ставропольском крае. По информации СМИ, в прошлом году эти же туристы уже пытались взойти на западную вершину Эльбруса, но были вынуждены остановиться в 300 метрах от цели из-за плохого самочувствия ребенка.
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