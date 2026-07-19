С августа налоговые уведомления начнут приходить на «Госуслуги» без заявлений

По его словам, сейчас для получения таких уведомлений требуется отдельный запрос, но с августа система будет автоматически выгружать их всем пользователям с подтвержденной учетной записью. При этом граждане, не пользующиеся порталом, продолжат получать бумажные уведомления привычным способом — заказными письмами.

Депутат отметил, что нововведение особенно актуально для предпринимателей, уплачивающих имущественные налоги и НДФЛ как физические лица. Электронный формат устраняет риск просрочки и начисления пеней из-за позднего получения информации, а также избавляет от необходимости разбирать бумажные документы, т.к. в уведомлении будут сразу указаны ИНН, суммы по каждому налогу, итоговая задолженность, сроки, УИН и сальдо единого налогового счета (ЕНС).

Демин также напомнил, что крайний срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год - не позднее 1 декабря 2026 года, поэтому у налогоплательщиков будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с новым порядком. Он предупредил, что уведомление юридически считается полученным с момента его размещения в личном кабинете, а его непрочтение не освобождает от обязанности уплатить налог и не приостанавливает начисление пеней.

С 1 сентября в России появится новый налоговый вычет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».