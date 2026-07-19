Минобороны: Силы ПВО сбили 678 БПЛА ВСУ и 2 ракеты «Нептун-МД»

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили места сборки и хранения БПЛА большой дальности, логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, рассказали в Минобороны, российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее в МО сообщили, что в ночь на 19 июля силы ПВО сбили 140 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

