В Wildberries объявили о мерах поддержки продавцов, пострадавших от атак ВСУ
WB Банк запустил меры поддержки для продавцов Wildberries, чьи товары и бизнес пострадали от атак БПЛА на логистические центры компании в Тамбовской и Московской областях в ночь на 18 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба РВБ.
В РВБ уточнили, что малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку погашения долга до шести месяцев, а аналогичные условия для крупных компаний будут разработаны в ближайшее время. Дополнительно селлерам отменят комиссии за платежи внутри России, повысят ставку на остатки по счетам и обеспечат льготные условия для ускоренного вывода выручки, включая лимиты овердрафта.
Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что компания прорабатывает финансовые выплаты и другие меры поддержки. Так семьи погибших получат по 2 млн рублей, а тяжело пострадавшие - по 1 млн рублей.
Накануне БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в регионе погибли семь человек и 25 пострадали. В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 24 пострадавших, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Торрембини: Prada мечтает о возвращении на российский рынок
- В Wildberries объявили о мерах поддержки продавцов, пострадавших от атак ВСУ
- СМИ: В Грузии задержали мужчину, который избил российскую туристку
- Минобороны: Силы ПВО сбили 678 БПЛА ВСУ и 2 ракеты «Нептун-МД»
- В промзоне под Ставрополем детонируют опасные материалы после налета БПЛА ВСУ
- Обвиняемые в торговле людьми братья Тейты арестованы в США
- Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене
- В Ногинске потушили вспыхнувший после атаки БПЛА ВСУ пожар на нефтебазе
- БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума
- Умерла вокалистка рок-группы L7 Финч