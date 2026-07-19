В Wildberries объявили о мерах поддержки продавцов, пострадавших от атак ВСУ

В РВБ уточнили, что малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку погашения долга до шести месяцев, а аналогичные условия для крупных компаний будут разработаны в ближайшее время. Дополнительно селлерам отменят комиссии за платежи внутри России, повысят ставку на остатки по счетам и обеспечат льготные условия для ускоренного вывода выручки, включая лимиты овердрафта.

Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что компания прорабатывает финансовые выплаты и другие меры поддержки. Так семьи погибших получат по 2 млн рублей, а тяжело пострадавшие - по 1 млн рублей.

Накануне БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в регионе погибли семь человек и 25 пострадали. В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 24 пострадавших, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

