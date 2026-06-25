Беспроигрышный план? Что стоит за словами Зеленского о «прогибе» Лукашенко
Военный блогер Юрий Подоляка в разговоре с НСН подверг сомнению, что якобы прекратившие свою работу на украинско-белорусской границе ретрансляторы действительно существовали.
Заявления Владимира Зеленского о существовании на украинско-белорусской границе ретрансляторов могли быть недостоверны, как и слова о прекращении их работы, так как при помощи этого информационного вброса Киев сможет манипулировать и пытаться втягивать Минск в конфликт, рассказал НСН военный блогер Юрий Подоляка.
20 июня президент Украины заявил о наличии на территории Белоруссии ретрансляторов, которые, по его утверждению, используются для наведения беспилотников по украинским целям. Он выдвинул ультиматум, дав Минску неделю, чтобы убрать эту технику. Затем Зеленский заявил, что с 22 июня ретрансляторы якобы прекратили свою работу. Подоляка выразил сомнения не только в том, насколько могла эта техника помогать российским войскам, но их в ее существовании, как таковой.
«Вопрос по эффективности этих ретрансляторов надо задавать Зеленскому, потому что мне очень трудно комментировать его слова, настолько часто он врет. Ему нужны постоянные победы, а когда побед нет, ему нужно их выдумать. Никто ничего и не слышал особо про ретрансляторы в Белоруссии до того момента, как Зеленский объявил ультиматум Минску. Тут схема такая: давайте мы объявим, что они есть, выдвинем ультиматум Лукашенко, а потом скажем, что Лукашенко их убрал, и мы победили. Причем в данной ситуации что бы ни сказал Лукашенко после заявления Зеленского, будет выглядеть, как будто он сперва "прогнулся", а теперь оправдывается. Беспроигрышная ситуация», — пояснил собеседник НСН.
Президент Белоруссии действительно реагирует на провокации Киева. Александр Лукашенко сообщил о встрече с представителями Владимира Зеленского. Он предупредил украинскую сторону о последствиях попыток втянуть Минск в конфликт, отметив, что в этом случае «качество войны мгновенно изменится» и она станет «совсем другой».
Подоляка подчеркивает, что попытки обострить ситуацию со стороны Зеленского очевидны. Он предрек усиление провокаций в ближайшее время.
«Очевидно, что Западу союзная России Белоруссия, как кость в горле. Я уверен, что в рамках общей дестабилизации в России в конце лета-начале осени противник попытается тоже самое сделать и в Белоруссии, поэтому провокации однозначно будут. Вбросы будут, попытки унизить Лукашенко, показать, что он слаб, что он "прогибается" под Киев. На подконтрольной киевскому режиму территории есть отдельный так называемый "Полк Калиновского". Это такая банда, террористическая группировка, как и РДК ("Русский добровольческий корпус", признан в России террористической организацией и запрещен). В прошлом году они, в том числе, заходили в Брянскую область, кошмарили местное население. Я не исключаю захода таких боевиков на территорию белорусского полесья, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и каким-то образом втянуть ее в войну. Но так, чтобы вызвать внутренние протесты, это задача наверняка будет ставиться. Скорее всего, все эти заявления, действия продиктованы такой логикой», — поделился мнением военблогер.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в разговоре с НСН раскрыл, что стоит за заявлениями Зеленского о летнем наступлении ВС РФ.
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