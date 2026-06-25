20 июня президент Украины заявил о наличии на территории Белоруссии ретрансляторов, которые, по его утверждению, используются для наведения беспилотников по украинским целям. Он выдвинул ультиматум, дав Минску неделю, чтобы убрать эту технику. Затем Зеленский заявил, что с 22 июня ретрансляторы якобы прекратили свою работу. Подоляка выразил сомнения не только в том, насколько могла эта техника помогать российским войскам, но их в ее существовании, как таковой.

«Вопрос по эффективности этих ретрансляторов надо задавать Зеленскому, потому что мне очень трудно комментировать его слова, настолько часто он врет. Ему нужны постоянные победы, а когда побед нет, ему нужно их выдумать. Никто ничего и не слышал особо про ретрансляторы в Белоруссии до того момента, как Зеленский объявил ультиматум Минску. Тут схема такая: давайте мы объявим, что они есть, выдвинем ультиматум Лукашенко, а потом скажем, что Лукашенко их убрал, и мы победили. Причем в данной ситуации что бы ни сказал Лукашенко после заявления Зеленского, будет выглядеть, как будто он сперва "прогнулся", а теперь оправдывается. Беспроигрышная ситуация», — пояснил собеседник НСН.

Президент Белоруссии действительно реагирует на провокации Киева. Александр Лукашенко сообщил о встрече с представителями Владимира Зеленского. Он предупредил украинскую сторону о последствиях попыток втянуть Минск в конфликт, отметив, что в этом случае «качество войны мгновенно изменится» и она станет «совсем другой».