СМИ: Силовики РФ взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова

Это удалось сделать благодаря взлому смартфона. После этого стали доступны адреса его электронной почты и номера телефонов. «Однако после его отставки это перестало представлять интерес и мы решили их обнародовать. <...> Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его "Румынский кот"?», - заявил собеседник агентства.

Выяснилось, что экс-главком заводил почтовые адреса на российских IT-платформах и пользовался цифровыми услугами компаний из России.

Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков,

