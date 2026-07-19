СМИ: Силовики РФ взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
Силовики России получили доступ к личным данным уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова, сообщает ТАСС.
Это удалось сделать благодаря взлому смартфона. После этого стали доступны адреса его электронной почты и номера телефонов. «Однако после его отставки это перестало представлять интерес и мы решили их обнародовать. <...> Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его "Румынский кот"?», - заявил собеседник агентства.
Выяснилось, что экс-главком заводил почтовые адреса на российских IT-платформах и пользовался цифровыми услугами компаний из России.
Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков,
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