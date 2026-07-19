Торрембини: Prada мечтает о возвращении на российский рынок
Люксовый бренд Prada мечтает о возвращении на большой и перспективный российский рынок. Об этом РИА Новости сообщил президент GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини
«Число компаний, готовых вернуться или выйти на российский рынок, трудно перечислить, как и области, в которых они представлены», - сказал Торрембини, отметив, что это касается и известные модные дома.
Ранее Торрембини отмечал, что за четыре года санкций итальянский бизнес в России потерял более 40 млрд евро, однако около 250 компаний по-прежнему продолжают свою деятельность в стране.
Prada приостановила розничные продажи и закрыла свои бутики в РФ еще в 2022 году. Однако весной этого года Prada зарегистрировала в России товарный знак для косметики и чистящих средств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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