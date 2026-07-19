Туристка погибла в Кабардино-Балкарии, упав в обрыв возле водопада Султан

Туристка из Свердловской области погибла в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

СК: 11-летний ребенок погиб во время восхождения на Эльбрус

В МЧС РФ сообщили, что трагедия произошла в урочище Джилы-Су Зольского района в 14:30 мск. По данным ведомства, женщина оступилась и упала в обрыв возле водопада Султан. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавшая скончалась.

Ранее 11-летний ребенок погиб во время восхождения на Эльбрус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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