Туристка погибла в Кабардино-Балкарии, упав в обрыв возле водопада Султан
19 июля 202616:12
Александр Грин
Туристка из Свердловской области погибла в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
В МЧС РФ сообщили, что трагедия произошла в урочище Джилы-Су Зольского района в 14:30 мск. По данным ведомства, женщина оступилась и упала в обрыв возле водопада Султан. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавшая скончалась.
Ранее 11-летний ребенок погиб во время восхождения на Эльбрус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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