Туристка погибла в Кабардино-Балкарии, упав в обрыв возле водопада Султан

В МЧС РФ сообщили, что трагедия произошла в урочище Джилы-Су Зольского района в 14:30 мск. По данным ведомства, женщина оступилась и упала в обрыв возле водопада Султан. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавшая скончалась.

Ранее 11-летний ребенок погиб во время восхождения на Эльбрус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».