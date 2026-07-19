Запашный: Кризис клоунады вызван дефицитом режиссёров и ленью артистов

По его мнению, проблема кроется не в нехватке исполнителей, а в остром дефиците сильных режиссеров и тренеров.

«Когда-то в Советском Союзе была проделана громадная работа для того, чтобы таких людей сначала воспитать, а потом удержать», - сказал Запашный.

Запашный отметил, что сегодня лучшие юмористы массово уходят на телевидение или в интернет, где за них ведется настоящая борьба. Цирк же, по его словам, утратил былую привлекательность. Раньше этот жанр давал реальный шанс на мировую славу и зарубежные гастроли.

«Люди шли в клоунаду для того, чтобы оказаться за рубежом, - это как слетать на Луну», - рассказал Запашный.

Одной из ключевых причин стагнации гендиректор цирка назвал пассивность самих клоунов. В качестве примера он привел Юрия Никулина, который имел в арсенале десятки реприз и регулярно обновлял программу, тогда как современные артисты зачастую десятилетиями не меняют свои два-три номера, что делает их выступления предсказуемыми. Тем не менее, Запашный уверен, что при должном трудолюбии добиться успеха в этом жанре по-прежнему вполне возможно.

Ранее братьев Запашных наградили орденами «За заслуги перед Отечеством», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».