Запашный: Кризис клоунады вызван дефицитом режиссёров и ленью артистов
Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный назвал основные причины современного кризиса клоунады.
По его мнению, проблема кроется не в нехватке исполнителей, а в остром дефиците сильных режиссеров и тренеров.
«Когда-то в Советском Союзе была проделана громадная работа для того, чтобы таких людей сначала воспитать, а потом удержать», - сказал Запашный.
Запашный отметил, что сегодня лучшие юмористы массово уходят на телевидение или в интернет, где за них ведется настоящая борьба. Цирк же, по его словам, утратил былую привлекательность. Раньше этот жанр давал реальный шанс на мировую славу и зарубежные гастроли.
«Люди шли в клоунаду для того, чтобы оказаться за рубежом, - это как слетать на Луну», - рассказал Запашный.
Одной из ключевых причин стагнации гендиректор цирка назвал пассивность самих клоунов. В качестве примера он привел Юрия Никулина, который имел в арсенале десятки реприз и регулярно обновлял программу, тогда как современные артисты зачастую десятилетиями не меняют свои два-три номера, что делает их выступления предсказуемыми. Тем не менее, Запашный уверен, что при должном трудолюбии добиться успеха в этом жанре по-прежнему вполне возможно.
Ранее братьев Запашных наградили орденами «За заслуги перед Отечеством», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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